Alberto e Tiziana lasciano Uomini e Donne/ “Spero che duri fino alla fine…”

Alberto e Tiziana lasciano insieme Uomini e Donne

Grandi emozioni nella puntata di Uomini e Donne del 14 aprile. Dopo l’ennesimo scontro tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua, Maria De Filippi cambia registro e chiama al centro dello studio Tiziana che racconta di essere uscita con Alberto la sera precedente e di essersi lasciata con lui con un semplice bacio. Alberto, così, arriva in studio con una lettera per non dimenticare tutto ciò che vuole dire alla dama che sta frequentando da un mese e mezzo.

Roberta Di Padua querela Nicole Santinelli?/ Dopo la lite a Uomini e Donne...

“E’ un onore per me essere davanti a voi donne e soprattutto davanti a te, Tiziana”, inizia così la lettera con cui Alberto ripercorre il percorso affrontato con Tiziana, dal primo bacio alla paura di non aver trovato ancora la donna giusta al punto da decidere di conoscere altre signore fino alla consapevolezza, invece, di aver trovato proprio in Tiziana la persona che cercava. Alberto, così, annuncia il suo addio alla trasmissione chiedendo a Tiziana di andare via con lui per raggiungere, in serata, la sua casa a Prato e cominciare una vita insieme. La risposta di Tiziana, super emozionata, è affermativa e Maria De Filippi concede alla nuova coppia di ballare insieme.

Luca Daffrè elimina Alessia Spagnulo a Uomini e Donne/ "Non farei un percorso..."

Alberto e Tiziana, le prime parole dopo la scelta a Uomini e Donne

Al termine della puntata di Uomini e Donne del 14 aprile, Alberto e Tiziana si concedono un brindisi da coppia sul terrazzo degli studi di Cinecittà e, prima di andare definitivamente via, rilasciano alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissioni di Maria De Filippi.

“Sono felicissima”, ammette Tiziana. “E’ una persona molto profonda. Ha una spiccata sensibilità come la mia. Mi fa piangere pensare di aver raggiunto la felicità. Io non ho passato dei momenti tanto belli ultimamente e lui mi dà tanta allegria e leggerezza però nello stesso tempo è un uomo che è pronto a sostenermi. Penso che potremo divertirci e fare tante cose belle insieme. Fin da subito mi ha trasmesso tanto, mi sembra un sogno”, aggiunge la dama. “Mia figlia mi ha detto ok, questa sì. Spero che con Tiziana sia una cosa che duri fino alla fine e i presupposti ci sono. E’ una donna speciale”, aggiunge Alberto.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli/ Spunta la clip inedita dopo Uomini e Donne













© RIPRODUZIONE RISERVATA