Alberto e Tiziana, sogno d’amore dopo Uomini e Donne/ “Felici come non mai! Ora convivenza a Tenerife…”

Alberto e Tiziana, come procede la storia d’amore dopo Uomini e Donne

Un’altra coppia è nata grazie a Uomini e Donne. Nelle ultime puntate Alberto e Tiziana del trono Over hanno annunciato di voler lasciare il programma insieme e continuare la loro relazione a telecamere spente. Un addio accolto tra gioia e applausi, quello dei due protagonisti; ma come procede oggi la loro storia?

A svelarlo sono stati proprio Alberto e Tiziana nel corso di un’intervista rilasciata a Tvpertutti, raccontando di un inizio idilliaco. “Mi sbilancio a dire che la frequentazione per ora è perfetta, non potrei chiedere di meglio.” ha raccontato Alberto. Perfettamente d’accordo Tiziana, che ha aggiunto: “Come sto? Mai stata meglio! Sono felice come non mai, forse sarà una ripetizione, perché l’ho detto già molte volte in trasmissione, che le emozioni e le sensazioni che mi trasmette Alberto sono uniche”.

Alberto e Tiziana, sogno d’amore dopo Uomini e Donne: “Convivenza a Tenerife”

La storia d’amore tra Alberto e Tiziana dopo Uomini e Donne procede dunque a gonfie vele, al punto che i due sognano già una convivenza, ma non in Italia. “Progetti futuri? Smettere di fumare, vivere insieme, quando i figli saranno sistemati e grandi si pensava fuori dall’Italia. Poi chissà… – ha raccontato Alberto, aggiungendo – Comunque, mi ripeto, viverla giorno per giorno insieme e se tutto è già scritto, aspettiamo cosa ci riserverà il destino, anche se un po’ va aiutato…” È stata infine più chiara Tiziana, rivelando la meta dei loro sogni: “Ad oggi il progetto imminente è di passare le ferie insieme, nel nostro futuro ci vediamo a convivere a Tenerife perché entrambi amiamo il mare e il caldo anche d’inverno.”

