Alberto Ferrari, Verdena, duetto con i Little Pieces of Marmelade con Muori Delay a X Factor 2020

Una semifinale a bomba mettendo insieme i Little Pieces of Marmelade con Alberto Ferrari dei Verdena e Manuel Agnelli non poteva fare di meglio per i suoi gioiellini arrivati quasi fino in fondo al percorso quando nemmeno loro stessi potevano immaginarlo. Dopo l’uscita dei Melancholia, la band ha deciso di rischiare grosso andando incontro a questo penultimo appuntamento rischiando il tutto per tutto e cantando in italiano, una cosa che non hanno mai fatto in questo percorso. A dar loro manforte arriverà proprio lui, frontman, produttore e autore dei Verdena, che farà insieme a loro una versione tutta nuova di Muori Delay. L’obiettivo del giudice è quella di godersela fino a quando ci sarà tempo di farlo sicuro che forse la sua band questa sera sarà eliminata, ma se così non fosse quello che ne verrà fuori sarà un’esibizione bomba perché le voci di DD e Alberto Ferrari si legheranno insieme con un sound esclusivo a cui la band ha lavorato molto in questi giorni.

Chi sono Alberto Ferrari e i Verdena?

Ma chi è Alberto Ferrari e chi sono i Verdena? E’ lui il volto del rock italiano ed è la sua band quella in grado di riscrivere i termini della psichedelica e rock alternativo. Nato a Bergamo il 6 ottobre 1978, il frontman ha iniziato sin da subito a masticare musicare tanto che già a 14 anni suonava con il fratello Luca e tre anni dopo, nel 1995, ha dato vita ai Verdena a cui, in un secondo momento, si è unita la bassista Roberta Sammarelli (con la quale poi sembra che proprio Alberto abbia avuto una relazione in passato). Il loro debutto arriva nel 1999 con un album omonimo che spicca il volo grazie al singolo Valvonauta, poi sono arrivati anche Requiem, Wow e il doppio disco Endkadenz. Alberto Ferrari aveva annunciato il loro grande ritorno proprio per questo sfortunato e funesto 2020 che non solo lo ha tenuto chiuso in casa ma anche lontano dalla sua musica e dai suoi figli tra quarantena e problemi vari. L’arrivo sul palco di X Factor 2020 segnerà la svolta per lui?



