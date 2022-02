Alberto, fratello Dario Baldan Bembo/ Le prime esibizioni insieme. I fratelli Claudio e Camillo

Alberto Baldan Bembo: fratello di Dario, i prima passi insieme

Alberto Baldan Bembo, polistrumentista e compositore, era il fratello maggiore di Dario. Classe, 1948, Alberto come gli altre tre fratelli – Claudio, Camillo e Dario – era cresciuto in una casa piena di musica: la madre Domenica Andereini era maestra di pianoforte. Vibrafonista, organista e pianista, dal 1959 ha fatto parte della formazione I Menestrelli del Jazz e nel 1963 è stato nel complesso di Bruno De Filippi. Apprezzato turnista, per diversi anni ha suonato (piano e organo) nella formazione che accompagnava Mina durante i concerti. Negli anni ’70 ha inciso alcuni dischi con gli pseudonimi di Bedan, Blue Marvin o Shorty Baldan. Alberto Baldan Bembo ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo nelle edizioni 1970 e 1972. È stato Alberto a iniziare il fratello Dario alla carriera musicale.

DARIO BALDAN BEMBO/ Il successo de "L'amico è": "Mike Bongiorno il mio secondo padre"

Claudio e Camillo, i fratelli di Alberto e Dario Baldan Bembo

Alberto Baldan Bembo è morto il 5 novembre 2017. Il fratello Camillo si è spento a marzo 2018, a 89 anni. Anche Camillo aveva ereditato l’indole creativa di famiglia, ma la esprimeva in un ramo diverso dalla musica: era infatti noto per le sue ingegnose invenzioni e per la sua passione per la fotografia. Dei quattro fratello Baldan Bembo restano Dario, classe 1948, e Claudio, oggi 92 anni: “Cari amici, domani sarò presente su Rai 1 alle ore 14 nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone… ci sarà un’intervista a tutto campo dove parlerò di me, ma anche delle persone a me più care, genitori e fratelli compresi… Ci sarà un collegamento televisivo con l’artista più grande della mia famiglia, mio fratello Claudio di 92 anni, che per l’occasione ci suonerà “When the saint go marching in”, suonando la tromba e accompagnandosi con il piano… non mancate”, ha annunciato Dario sui social.

LEGGI ANCHE:

Figli Pino Insegno: Matteo, Francesco, Alessandro e Valerio/ “Fanno stare bene”Pino Insegno calciatore mancato/ "Mi hanno stroncato la carriera al Settebagni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA