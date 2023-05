Alberto, fratello di Dario Baldan Bembo/ “Mi faceva sempre ascoltare dischi di jazz”

Alberto Baldan Bembo, chi è il fratello di Dario

Alberto Baldan Bembo, polistrumentista e compositore, era il fratello maggiore di Dario. Classe, 1948, Alberto e i

fratelli sono cresciuti in una casa piena di musica: la madre Domenica Andereini era maestra di pianoforte. Nato a Milano nel 1938, era vibrafonista, organista e pianista. Dal 1959 ha fatto parte della formazione I Menestrelli del Jazz e nel 1963 fu nel complesso di Bruno De Filippi.

Stefania Santini, ex compagna di Marco Columbro/ Elena Perrucchini e il figlio Luca

Apprezzato turnista, Alberto ha suonato (piano e organo) per diversi anni nella formazione che accompagnava Mina durante i concerti, fino alla registrazione dal vivo di alcuni brani contenuti nell’album “Del mio meglio” del 1971). Negli anni Settanta ha scritto colonne sonore per film tv come “L’amica di mia madre” (1975) e “Ecco lingua d’argento” (1976) di Mauro Ivaldi. Ha anche inciso alcuni dischi con gli pseudonimi di Bedan, Blue Marvin o Shorty Baldan.

Chi è Lina, la mamma di Luca Tommassini/ "In coma per colpa di mio padre!"

Dario Baldan Bembo: il ricordo del fratello Alberto

“In casa, nei momenti di pausa, strimpellavo di solito sul pianoforte di casa, mi ricordo che suonavo l’Inno di Garibaldi e Fratelli d’Italia. C’era un’atmosfera bellissima, soprattutto a Natale, e mio fratello Alberto, che faceva il professionista con Mina, Gigliola Cinquetti, Nicola di Bari ecc. mi faceva sempre ascoltare dischi di jazz”, ha ricordato il fratello Dario Baldan Bembo in un’intervista a Massimo Emanuelli. È stato Alberto a iniziare il fratello Dario alla carriera musicale, facendolo suonare come tastierista per delle incisioni con lui. Alberto Baldan Bembo ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo nelle edizioni 1970 e 1972. È morto il 5 novembre 2017. L’anno dopo è morto il fratello Camillo, a 89 anni. Anche Camillo aveva ereditato l’indole creativa di famiglia: era infatti noto per le sue ingegnose invenzioni e per la sua passione per la fotografia.

LEGGI ANCHE:

Luca Tommasini, il padre violento: "Picchiava me e mia madre"/ Mi ha insegnato a..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA