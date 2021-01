Alberto Genovese, Daniele Leali choc/ “18enne studiava ipnosi, estorceva soldi e…”

Daniele Leali, amico e socio di Alberto Genovese, fa nuove clamorose rivelazioni sul caso che vede coinvolto l’imprenditore, arrestato con l’accusa di stupro nei confronti di una ragazza di 18 anni. Rivelazioni che fanno esplodere di rabbia Luca Telese e la psicoterapeuta Stefania Andreoli a “Non è l’Arena”. «Sa perché io dall’inizio ho dei dubbi? Purtroppo, non l’ho mai detto», comincia Leali nello studio di Massimo Giletti. E il conduttore lo invita a parlare: «Lo dica questa sera, così Telese si scalda ulteriormente». E allora Leali tira in ballo una foto. «Ad un cliente questa ragazza, quello che ha detto che ha rubato le carte di credito e le ha usate, mandò un messaggio con uno screenshot di una cosa che stava studiando».

Quando era a Bali ingrandì la foto rendendosi conto che aveva ripreso un libro. «Stava studiando l’ipnosi legata a Freud». E la fidanzata presente in studio aggiunge: «...nel sesso». Quindi Daniele Leali lancia un’ipotesi che lascia tutti senza parole: «Non è che questa ragazza si è messa…». Interviene subito la Andreoli: «Si sarebbe autoipnotizzata?». Ed esplode lo scontro.

DANIELE LEALI CHOC “18ENNE ESTORCEVA SOLDI E…”

Daniele Leali, mentre Luca Telese prova a capire dove voglia arrivare, sgancia un’altra rivelazione: «A questo cliente ha rubato le carte di credito, le ha usate, questo signore le ha ordinato di smetterla di usarle e lei a 17 anni ha detto “Vado a denunciarti”. Quindi questa ragazza sembrava avere un modus operandi anche lei». La psicoterapeuta Stefania Andreoli ferma tutti: «Si sarebbe fatta sventrare simulando un’autoipnosi?». Daniele Leali smentisce, ma aggiunge: «Dobbiamo indagare su cosa stava facendo questa ragazza. Non è irrilevante, secondo me. Questa ragazza da quando ha 16 anni va estorcendo soldi ai milionari. Ha un modus operandi». Interviene allora Massimo Giletti per invitarlo ad assumersi la responsabilità delle pesanti dichiarazioni. «È tentata estorsione. Indaghiamo verso Genovese, se c’è stato uno stupro, e verso questa ragazza se per caso aveva un modus operandi creandosi lei la storia». E quindi chiede di indagare sulla vittima dello stupro. «A 17 anni era su un sito di escort, estorceva soldi…». Questo uomo avrebbe già fornito la sua testimonianza.

