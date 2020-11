ALBERTO GENOVESE: STUPRO SU 18ENNE/ Testimone, “a casa sua droga ovunque”

Sono testimonianze “esclusive” quelle annunciate nelle anticipazioni di “Live – Non è la D’Urso” rispetto al caso Alberto Genovese, mago delle start-up e fondatore di Facile.it (lasciato nel 2014) accusato di violenza sessuale ai danni di una 18enne. Hanno sconvolto tutta la “Milano bene” i racconti dei festini andati in scena presso l’ormai famigerata “Terrazza Sentimento“, con l’inchiesta che ha ricostruito come al momento dell’ingresso nell’abitazione di Alberto Genovese fosse obbligatorio lasciare gli smartphone per evitare che venisse filmato ciò che accadeva all’interno. A dare conto del clima che si respirava a casa Genovese è stata d’altronde una testimone intervistata in forma anonima dalla giornalista di Mattino Cinque, Sara Tuffariello, qualche giorno fa: “Alle feste c’era droga ovunque, accessibile a tutti quanti. Non si respirava una bella aria in quella casa, c’era un’aria morbosa. Come al solito lui spariva con la fidanzata e come sempre spariva con loro anche una ragazza”. La testimone ha poi parlato di una “stanza degli orrori“, da dove ha visto “uscire ragazze scioccate“. Le accuse, che sabato 7 novembre hanno portato all‘arresto a Milano di Genovese per violenza sessuale, sequestro di persona e spaccio, parlano chiaro: alla polizia sono stati in tanti a raccontare che l’uomo fosse solito mettere ““roba nei bicchieri” delle ragazze, in modo da stordirle immediatamente”. E ancora: “Si dice che lui e la sua ex fidanzata fossero soliti drogare le ragazze alle loro feste private per poi violentarle“. Allo stesso modo, scrive Il Corriere della Sera, numerose sono le testimonianze raccolte da ragazze che hanno preso parte alle feste e testimoniano il consumo di droga consenziente prima e l’abuso forzato fino all’incoscienza totale poi.

ALBERTO GENOVESE, LE PAROLE DELLA 18ENNE VITTIMA DI STUPRO

La 18enne vittima dello stupro, qualche giorno fa ha raccontato il suo calvario agli psicologi, ripercorrendo quelle venti ore in balia del suo aguzzino alla 'Terrazza Sentimento':"Avevo saputo della festa dalle mie amiche, di lui non sapevo nulla, ne conoscevo appena il nome. Eravamo stati messi in lista da un amico comune. Sono distrutta, confusa e sotto choc. Mai avrei pensato di andare a una festa e poi vivere un incubo del genere. Gli insulti e le offese sui social sono stati un'altra violenza". Il suo legale, l'avvocato Luca Procaccini, a "La Repubblica" ha spiegato: "Sta molto male. Quando l'ho incontrata la prima volta, mi ha ricordato i ragazzini all'apertura dei cancelli di Auschwitz: magra, triste, con lo sguardo vacuo, il pianto improvviso". Ripercorrere quanto accadde quel giorno d'ottobre, quando riuscì a scappare dall'attico di Alberto Genovese soltanto dopo le 22, seminuda, con una scarpa sola, e in evidente stato di choc, è un supplizio necessario. D'altronde gli inquirenti hanno trovato riscontro ai suoi racconti nei video della telecamera che l'imprenditore ha tentato di cancellare all'arrivo della polizia e che gli uomini della squadra mobile, diretti da Marco Calì, sono riusciti a recuperare e a depositare in un'informativa agli atti dell'indagine del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro.



