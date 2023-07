Alberto e Francesca, flirt dopo Temptation Island 2023 e l’addio a Manuel?/ Il gesto del tentatore…

Alberto Socci e Francesca: flirt dopo Temptation Island 2023?

Nel giorno in cui va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2023, sul web, sono tanti i rumors su un presunto flirt tra Francesca che ha partecipato al programma con il fidanzato Manuel e il tentatore Alberto Socci. L’avventura di Francesca, nel villaggio dell’amore, è finito con un addio a Manuel. Francesca, infatti, dopo aver visto i vari video e aver ascoltato le parole del fidanzato, ha chiesto il falò di confronto mettendo un punto alla sua relazione con Manuel. Dopo aver versato varie lacrime, Francesca ha trovato il coraggio di mettere un punto alla relazione ammettendo di non essersi mai sentita davvero amata dal fidanzato.

Una consapevolezza che è arrivata confrontandosi con le altre fidanzate e con i tentatori, in particolare con Alberto Socci che ha saputo ascoltarla, comprenderla e darle i giusti consigli che l’hanno aiutata così a capire cosa vuole davvero dalla propria vita. Il rapporto tra Alberto e Francesca è semplicemente stato amichevole. Tuttavia, un gesto di Alberto ha scatenato i rumors sul suo rapporto con Francesca.

Alberto e Francesca insieme dopo Temptation island 2023?

All’interno del villaggio di Temptation Island 2023, Alberto e Francesca hanno trascorso del tempo insieme. In Alberto, Francesca ha trovato un valido ascoltatore che ha saputo comprendere tutte le sue paure dandole anche la forza per prendere in mano la sua vita. Il rapporto tra Alberto e Francesca è piaciuto molto al pubblico di Temptation Island 2023 che ha apprezzato anche l’atteggiamento che Francesca ha avuto nei confronti di Manuel.

A far sognare i fan, in modo particolare, è stato un gesto del tentatore che, con Francesca, ha tirato fuori la sua vena romantica regalandole un mazzo di fiori e abbracciandola. Cos’è successo tra i due dopo Temptation Island 2023? Francesca ha deciso di conoscere Alberto voltando definitivamente pagina dopo l’addio a Manuel? Lo scopriremo nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia.

