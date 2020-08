Alberto Lorenzini, chi è la iena in sedia a rotelle/ Un aneurisma cerebrale…

Il commovente e lungo applauso che ha accompagnato l’ingresso di 100 iene in studio in occasione dell’addio a Nadia Toffa è ancora sotto gli occhi di tutti così come l’ingresso in studio di un volto storico della trasmissione, quello di Alberto Lorenzini. Proprio lui, storico autore e spalla destra di Gianfranco Monti, ha fatto il suo ingresso nello studio de Le Iene in sedie a rotelle destando la curiosità del pubblico che si sono chiesti chi fosse quell’uomo e cosa ci facesse insieme alle decine di iene pronte a rendere omaggio a Nadia Toffa a poche settimane dalla sua morte. Ma chi è Alberto Lorenzini? La iena in sedie a rotelle arrivato in studio per Nadia Toffa era presente alle prime edizioni del programma insieme a Gianfranco Monti.

ALBERTO LORENZINI, CHI E’ LA IENA IN SEDIA A ROTELLE

Chi lo segue da anni sa bene che oltre a conduttore radiofonico, Alberto Lorenzini è ancora autore televisivo, ha lavorato a Videomusic regalando alcune chicche soprattutto ad un pubblico giovane tipico degli anni ’80 e ’90 e della tv commerciale. Nel 2004, però, la sua vita è cambiata quando un aneurisma cerebrale lo colpisce. Anche lui, proprio come Nadia Toffa, non ha mai mollato ed è tornato in pista ripartendo qualche anno dopo proprio dalla radio che lui stesso ha definito “un amore di famiglia” perché suo padre costruiva ponti radio, suo fratello ne ha fondato una e la madre era voce della Eiar: “La tv dà più popolarità, ma la radio da sempre è stata la mia passione”.



