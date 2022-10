Alberto, Luciano e Federica, figli Liliana Segre/ “Traumi inguaribili”

Alberto, Luciano e Federica: ecco chi sono i figli di Liliana Segre

Alberto, Luciano e Federica soni i figli della senatrice e superstite dell’Olocausto Liliana Segre. Sposatasi nel 1951 con Alfredo Belli Paci, la classe 1930 è presto diventata mamma di tre splendidi bambini, oggi adulti e poco noti al pubblico. Della loro vita privata infatti si sa poco o nulla, a differenza della mamma che invece ha scelto di portare avanti e condividere a più persone la sua drammatica testimonianza sull’Olocausto. Le uscite pubbliche dei figli, quindi, sono piuttosto rare. Alcuni di loro sono usciti allo scoperto quando mamma Liliana è finita sotto scorta per via di alcune minacce, manifestando preoccupazione per una misura necessaria ma limitante.

Alberto, Luciano e Federica, figli di Liliana Segre: “Segnati dall’identificazione con lei”

La figlia Federica, invece, intervenne qualche anno fa sul Corriere della Sera, per ricordare quello che era stato il dramma vissuta dalla sua mamma. Un dramma che negli anni ha segnato anche la sensibilità dei tre figli, chiaramente toccati dalla storia della madre. “Tutti noi figli, profondamente segnati dall’identificazione con lei, affrontiamo ogni giorno nel fondo della nostra anima un dolore che si avvicina pudicamente al suo, abbiamo ferite incurabili, traumi che nessuno psicanalista potrà mai guarire”, aveva dichiarato Federica.

E ancora: “Siamo cresciuti con insegnamenti un po’ speciali, con passaporti sempre pronti, con cassetti traboccanti di foto di scheletri, con la paura delle ciminiere e l’impossibilità di tenere lo sguardo su un treno merci”.

