Alberto Malanchino, chi è e vita privata/ La fama grazie a “DOC”, Gabriel tornerà

Chi è Alberto Malanchino?

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Alberto Malanchino grazie al ruolo di Gabriel Kidane, il giovane specializzando di “DOC- Nelle tue mani“, che si trova a dover decidere tra la sua passione per la medicina e gli obblighi familiari che prevedevano per lui un matrimonio combinato. Alla fine lui non solo riesce a soddisfare le sue aspirazioni, ma anche a trovare in ospedale l’amore della sua vita: proprio nell’ultimo episodio della serie con protagonista Luca Argentero lui arriva a sposarsi con la collega Elisa.

Alberto Malanchino/ “Ai miei personaggi cerco sempre di regalare la mia sensibilità”

Non tutti, però, conoscono la storia personale dell’attore, classe 1991: il papà è infatti italiano (lui è nato a Cernusco sul Naviglio (Milano), mentre la mamma è originaria del Burkina Faso, In passato ha avuto modo di lavorare spesso a teatro, oltre a qualche piccolo ruolo in “Camera Cafè” e nella serie Netflix “Summertime“.

Doc nelle tue mani, Alberto Malanchino ha litigato con Spollon?/ "Ci sono state divergenze ma..."

Alberto Malanchino protagonista di “DOC – Nelle tue mani”: l’amore per il suo personaggio

Pur essendo ormai diventato popolare grazie a una delle fiction più amate della Tv, Alberto non ama parlare della sua vita privata. Il suo profilo Instagram, infatti, viene utilizzato soprattutto per motivi professionali, oltre che per condividere con i suoi follower la sua passione per le arti marziali. Non si sa quindi se abbia al momento una fidanzata.

Quello che è certo è il grande legame che lui è riuscito a instaurare con il suo personaggio. Lui, infatti, è davvero affezionato a Gabriel: “Gabriel è un personaggio tridimensionale, con punti di forza e di debolezza – ha detto ai microfoni di Fanpage.it -. All’apparenza è un medico serio, preciso, che ha le sue rigidità, le sue corazze e le sue difese. Poi però si scopre che ha un passato bussacoso, a cui aggiunge una grandissima sensibilità, una fragilità che lo porta avere attacchi di panico. Le persone hanno empatizzato con la sua sofferenza. Gabriel mi ha regalato molto, quindi io gli sono riconoscente. C’è stata una grandissima cresicta da parte di Gabriel, ma volendo potrebbe essere ancora più grande”.

