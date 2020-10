Alberto Malanchino chi è la fidanzata?/ “Mi piace innamorarmi di…”

Alberto Malanchino, l’attore che nella fiction di Raiuno “Doc – nelle tue mani” interpreta Gabriel Kidane, uno specializzando in medicina interna, originario dell’Etiopia, si racconta ai microfoni di Serena Bortone. L’attore, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa il 22 ottobre, svelerà qualche dettaglio in più della sua vita privata? Molto riservato, l’attore, nelle varie interviste rilasciate per presentare i suoi personaggi, non parla mai del suo privato. Non si sa, infatti, se sia fidanzato e anche dal suo profilo Instagram non arrivano indizi. L’attore è solito condividere foto di scena o scatti in sui si mostra solo o in compagnia degli amici. Nessuna presenza femminile che faccia pensare ad una fidanzata nella sua vita. Alberto Malanchino, dunque, è ufficialmente single o è fidanzato preferendo mantenere per sè il suo privato?

ALBERTO MALANCHINO, FIDANZATA TOP SECRET?

I fan continuano a chiedersi se Alberto Malanchino sia fidanzato. In attesa di novità, tuttavia, possono consolarsi con la dichiarazione d’amore dell’attore nei confronti del suo lavoro. «Mi piace innamorarmi di progetti belli e validi, e questo può capitare sia in video che su un palcoscenico. Per me il gesto artistico viene prima di tutto e in base a quello può essere più bella una cosa piuttosto che un’altra. Poi alla base c’è il motore che è sempre lo stesso, ci siamo noi con le nostre emozioni che cerchiamo di filtrare», ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale The Hot Corn Italia. Attualmente, sembrerebbe molto concentrato sul lavoro e l’attore non nasconde di avere ancora tanti progetti da realizzare. «Per l’America mi piacerebbe lavorare con Clint Eastwood, in Europa dico i fratelli Dardenne», ha svelato.



