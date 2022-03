Alberto Malanchino/ Dal ritorno in Doc 3 alla fidanzata ‘misteriosa’: ultimi gossip

Alberto Malanchino è il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti. L’attore, ospite di Amadeus nel game show del preserale di Rai 1, tenterà di individuare il parente misterioso, aggiudicandosi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Alberto Malanchino è meglio conosciuto dal pubblico di Rai 1 come Gabriel nella fiction Doc – Nelle Tue mani. Il giovane attore affianca Luca Argentero in ospedale ed è uno dei volti più amati della serie di successo.

Francesco Chiofalo, la malattia è tornata/ La mamma: "Noi speriamo sia una cisti"

Da poco, d’altronde, si è conclusa la seconda stagione, lasciando il pubblico con una sola, grande domanda: ce ne sarà anche una terza? Per ora le informazioni sembrano confermare il ritorno del dottor Fanti; per confermare Gabriel, protagonista di vicende piuttosto tortuose finora, bisognerà attendere prossime conferme.

Amici 21 serale 2022, Pettinelli lancia guanto ad Alex con Albe/ "La musica deve far sorridere"

Alberto Malanchino è fidanzato?

Se questo è il successo con Alberto Malanchino sta vivendo dal punto di vista professionale, c’è chi si chiede se l’attore sia sentimentalmente impegnato. Va detto che Malanchino è molto riservato quando si tratta di vita privata. Non è certo abbia al suo fianco una fidanzata, anche se sul web si è spifferato di una donna al suo fianco che non apparterrebbe al mondo dello spettacolo. Si tratta comunque di indiscrezioni da prendere con le pinze: l’unico che potrà svelare se c’è un grande amore nella sua vita è, d’altronde, solo Alberto.

LEGGI ANCHE:

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè/ Convivenza a gonfie vele: "Mi ha fatto trovare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA