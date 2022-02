Alberto Malanchino è fidanzato?/ Tutto tace, ma quante corteggiatrici!

Sembra non esserci nessuna presenza femminile nella vita di Alberto Malanchino, uno dei protagonisti della serie tv di successo Doc – Nelle Tue Mani. Il pubblico si è molto affezionato al suo personaggio e gli appassionati di gossip non fanno altro che domandarsi se nella sua vita privata ci sia qualcuno di importante. Alberto Malanchino è sempre stato piuttosto riservato in questo senso e non si è mai compresa appieno la sua situazione sentimentale.

Ciò che è certo è che grazie all’interpretazione di Gabriel in Doc – Nelle Tue Mani, il giovane attore ha conquistato davvero un numero cospicuo e sempre crescente di fan e di ammiratrici. Ricordiamo che l’attore ha vissuto per tre anni in Burkina Faso, prima di approdare in Italia dove si è stabilizzato e ha cominciato a studiare recitazione.

Alberto Malanchino è fidanzato? Il successo gli è valso un gran numero di ammiratrici

Oggi, infatti, Alberto Malanchino è considerato uno dei volti più affascinanti del cinema e del piccolo schermo italiano. Il sogno di diventare attore lo ha cominciato a cullare nel 2016, dopo aver ottenuto il diploma a Milano presso la scuola civica di Teatro Paolo Grassi. Da quel momento in avanti ha iniziato a sognare concretamente una carriera importante nel mondo della tv. Gradualmente, ritagliandosi ruoli sempre più importanti in tv, Alberto ha visto allungarsi la lista di potenziali spasimanti alla sua porta. Ma se ci sia effettivamente qualcuno dietro tutti questi rumors non è dato saperlo. Al punto che, ora come ora, non abbiamo sufficienti elementi per dire se Alberto sia fidanzato o meno. Chissà che non sia lo stesso attore a chiarire una volta per tutte la questione.

