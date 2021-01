Alberto Maritato e Speranza Capasso/ La proposta di matrimonio dopo Temptation Island

Alberto Maritato e Speranza Capasso sono stati tra i concorrenti più chiacchierate dell’ottava edizione di Temptation Island. I due sono approdati nel programma con alle spalle una lunga relazione di 16 anni, ma il calciatore è rimasto affascinato dalla tentatrice Nunzia Taglialatela, con cui non sono mancati baci appassionati. Nel falò di confronto Alberto disse di essere stufo del fidanzamento con Speranza. Nello speciale dedicato alle coppie un mese dopo Tempation Island, Speranza aveva raccontato il tentativo di riavvicinamento da parte di Alberto, poi naufragato dopo le rivelazioni di Nunzia di aver sentito e visto Maritato nello stesso periodo. Alberto ha provato in tutti i modi a riconquistare Speranza, ma a inizio anno ha annunciato sui social di aver gettato la spugna: “A volte, però, indipendentemente da quanto sia grande il nostro amore, questo non ci viene corrisposto. Per quanto sia difficile accettarlo, ero comunque consapevole del grave errore fatto! La colpa non è sua se si è creato tutto ciò, su questo non ci piove, per dopo tre mesi un qualcosa, se voleva, si poteva anche capire!”.

Alberto Maritato e Speranza Capasso: la proposta di matrimonio

Ma a differenza di quanto annunciato, Alberto Maritato non si è dato per vinto e ha chiesto a Speranza Capasso di sposarlo, come mostrato sui social. Con la complicità di alcuni ex compagni di Temptation Island 8, il calciatore è riuscito a organizzare una romantica proposta di matrimonio. Dopo una mattinata dal parrucchiere, con la scusa di uno shooting di gruppo Anna Ascione, Nadia Chahar, Annamaria Laino, Soa Nesci e Francesca Merra hanno condotto Speranza sul set dove ad attenderla c’era la scritta luminosa “Sposami”. Nei video pubblicati dagli amici, si vede Alberto che si inginocchia e dà l’anello a Speranza. Poche dopo Alberto è apparso raggiante sul suo profilo Instagram del futuro: “Tutti mi state chiedendo cosa mi ha risposto Speranza. Ve la mostro la mia risposta, sta qui la mia risposta. (…) Ragazzi quindi è un sì! Vi abbraccio tutti, anzi ora vi abbracciamo tutti, perché noi abbracciamo sempre insieme. Grazie a tutti!”. Anche Speranza Capasso ha voluto ringraziare i fan con alcune storie su Instagram: “Alberto mi ha chiesto di sposarlo. L’amore vince su tutto, spero che lui abbia capito questa cosa. Vi ringrazio per l’appoggio e adesso vi voglio vicino in questo evento importante. Mi ha anche dato la data”.



