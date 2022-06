Alberto Maritato e Speranza Capasso sono tornati insieme/ Dopo Temptation Island…

Alberto Maritato e Speranza Capasso: ritorno di fiamma dopo Temptation Island

L’estate 2022 sarà orfana di Temptation Island. Il programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia, infatti, non andrà in onda e i fan si stanno consolando con le vicende dei vecchi protagonisti. Tra le coppie che hanno fatto più discutere c’è sicuramente quella formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. Nel 2020, la coppia partecipò a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. Alberto, tuttavia, fu il bersaglio di dure critiche da parte dei telespettatori per alcuni suoi atteggiamenti considerati “non totalmente rispettosi” nei confronti di Speranza.

Il percorso a Temptation Island di Alberto e Speranza si era concluso così con l’addio. La coppia, infatti, aveva deciso di lasciare il villaggio mettendo un punto alla loro storia d’amore. Qualcosa, tuttavia, pare sia cambiato nell’ultimo periodo e ad ammettere tutto è stato proprio Alberto.

Alberto Maritato e Speranza Capasso: lui esce allo scoperto

Come raccontato dal Vicolo delle News, erano diversi gli indizi che facevano pensare ad un ritorno di fiamma tra Alberto e Speranza di Temptation Island. Oggi, però, è arrivata la conferma. La coppia, infatti, ha deciso di uscire allo scoperto ufficializzando la decisione di riprovarci.

“È inutile negarlo, prima di pubblicare questa foto ci siamo fatti mille problemi. Se ci facciamo ancora oggi tanti problemi nel pubblicare questa cosa bella è perché vi assicuro che un po’ di paura dopo tutto c’è sempre. La paura di deludere i nostri cari, i nostri amici e soprattutto voi che credete in noi da sempre. Però noi siamo fatti così. Dopo 18 anni non vogliamo nasconderci per paura di deludere. Grazie infinitamente”, ha fatto sapere lui sui social. Speranza, invece, condividendo una serie di video in cui si divertono e cantano, aggiunge: ““Non siamo tanto intonati, ma in questo momento non è ciò che conta”.

