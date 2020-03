Alberto Martinez è morto/ Pilota 43enne vittima di un incidente stradale

Lutto nel mondo dei motori: il pilota basco Alberto Martinez è morto oggi, giovedì 5 marzo 2020, a Granada. Il 43enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale in un tratto non competitivo dell’Hispania Rally, gara motociclistica alla quale partecipava. A confermare la notizia del decesso è stata l’organizzazione della corsa: Martinez è scomparso per un terribile scontro «al chilometro 2,93 della corsa» sull’autostrada A-92. L’Hispania Rally ha tenuto ad evidenziare che la terza tappa in programma nel pomeriggio è stata cancellata. Alberto Martinez aveva deciso di prendere parte alla corsa non competitiva come test in vista della Dakar Rally 2021.

ALBERTO MARTINEZ E’ MORTO: IL PILOTA AVEVA SOLO 43 ANNI

Secondo quanto ricostruito dall’agenzia Efe, che cita la Guardia Civil, Alberto Martinez si è scontrato con una Renault Clio bianca ferma sulla strada a causa di un guasto. Secondo una primissima versione dei fatti, l’automobilista avrebbe fermato la vettura in una zona che invadeva parzialmente la strada: l’uomo è rimasto illeso. Il sindaco di Guadix Jesus Lorente ha espresso cordoglio per la morte del giovane pilota, inviando un messaggio di vicinanza alla famiglia ed ai colleghi che hanno preso parte al Rally di Hispania. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla dinamica dell’incidente: sul posto le autorità per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.

