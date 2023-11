Alberto Matano, addio a La vita in diretta prossimo anno?/ “A remargli contro ci sono due colleghi”: il rumor

Alberto Matano, conduzione in bilico a La vita in diretta?

La carriera televisiva di Alberto Matano negli ultimi anni è in netta ascesa e, negli ultimi giorni, è arrivato un altro prestigioso traguardo. L’ex mezzobusto del Tg1 e ora conduttore de La vita in diretta, infatti, è stato appena nominato Vicedirettore dell’intrattenimento nel daytime della Rai. L’annuncio a sorpresa è arrivato proprio nel corso di una delle ultime puntate del contenitore pomeridiano di Rai1, che lo vede fisso alla conduzione ormai da qualche anno.

Alberto Matano nuovo vicedirettore dell'Intrattenimento Daytime Rai/ L'annuncio a La vita in diretta

Un traguardo importante per Matano, che arriva a coronamento di un percorso importantissimo e prestigioso sul piccolo schermo: ora, in questa nuova veste, affiancherà il direttore Angelo Mellone. Tuttavia, oltre ai festeggiamenti per questa notizia, emerge un’indiscrezione che metterebbe a serio rischio la sua permanenza al timone de La vita in diretta. Qualcuno, infatti, sarebbe pronto a soffiargli il posto già a partire dal prossimo anno.

Alberto Matano, l’indiscrezione che fa tremare il conduttore

A riportare l’indiscrezione, che getta una nube di mistero sul futuro di Alberto Matano a La vita in diretta, è il settimanale Oggi. Nella rubrica Forse non tutti sanno che, a cura di Alberto Dandolo, si legge infatti che “a remare contro il giornalista calabrese ci sono due suoi colleghi interni alla Rai. Due conduttori suoi ‘amici’ che, pur avendo ciascuno un programma proprio, aspirano a condurre La vita in diretta il prossimo anno“.

Non sono stati espressamente fatti i nomi dei diretti interessati ma, stando a quanto riporta l’indiscrezione, sarebbero “un professionista vicino alla premier Giorgia Meloni e un altro molto amato dalla Lega“. La posizione di Alberto Matano alla conduzione del format è dunque in bilico? E chi sarebbero i due papabili nomi in lizza per sostituirlo?

