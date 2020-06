ALBERTO MATANO/ Alone di mistero intorno all’identità della sua fidanzata…

Pubblicità

C’è anche Alberto Matano, tra gli ospiti di Mara Venier nella nuova puntata di Domenica in. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate da viale Mazzini, a partire dalla prossima stagione televisiva, Matano sarà l’unico conduttore de La vita in diretta, senza più cioè essere affiancato da Lorella Cuccarini. Il contratto di quest’ultima non sarebbe stato rinnovato, e Matano si starebbe già preparando a intraprendere questa nuova avventura in solitaria. Nel congedare il pubblico, venerdì scorso, lui e Lorella si sono mostrati una volta in più molto complici. La battuta finale è consistita in un invito scherzoso rivolto agli spettatori: “Andate al mare, nel fine settimana!”, ha detto Lorella. Come a sottolineare che – adesso che si può – è veramente un’opportunità da non perdere. Matano, invece, non potrà permetterselo, dovendo presenziare ancora una volta in un salotto tv.

Alberto Matano omaggia Franca Leosini

Sempre venerdì, Alberto Matano ha avuto modo di omaggiare Franca Leosini, la conduttrice di Storie maledette pronta al lancio della nuova edizione dello storico programma di Rai3. Come annunciato a La vita in diretta, la prima puntata andrà in onda domenica 7 giugno, e la seconda esattamente una settimana dopo, il 14 giugno. “Sarà un grande ritorno, quello di questo fine settimana”, ha annunciato Matano, per poi rivolgersi a Giovanna Botteri, in perenne collegamento da Pechino: “Immagino che anche tu non aspetti altro”. Queste le parole del giornalista alla Leosini: “Amata Franca, ti mando un grande bacio”.

L’(altra) amica speciale di Alberto Matano

Ma quella a Franca Leosini non è stata l’unica dedica che Alberto Matano ha indirizzato pubblicamente a una donna. Nei giorni scorsi, infatti, il noto volto del Tg1 ha postato su Instagram un pensiero per Antonella Amato, un’amica speciale: “Anche a distanza sempre con me”, si legge nelle storie. Sotto la scritta, una foto che li ritrae ‘virtualmente insieme’, cioè a dire in videochiamata. Condivisioni come queste sono più uniche che rare, per quel che lo riguarda: sui social network, infatti, Matano si concentra soprattutto sul racconto del dietro le quinte del suo lavoro, tralasciando di pubblicare scatti troppo privati. Questo lato del suo carattere contribuisce ad accrescere un certo alone di mistero intorno alla sua persona, e non è un caso che Alberto sia molto apprezzato dal pubblico femminile come uomo dal fascino raro. Brutte notizie, però: Matano è già fidanzato con una ragazza dall’identità misteriosa.



