Alberto Matano attacca Sara Croce: “Altro che ragazza del paesello”/ La replica conquista il pubblico

Alberto Matano critica Sara Croce a Ballando: “Altro che ragazza del paesello”

Sara Croce è stata protagonista di un botta e risposta con Alberto Matano in cui ha avuto la meglio, con tanto di plauso da parte del pubblico. Nel video di presentazione di Ballando con le stelle, l’ex Bonas di Avanti un altro si è definita come la ragazza acqua e sapone proveniente dal paesello.

Questa descrizione, però, non ha convinto il giornalista che ha replicato: “Io vedo viaggi a Dubai, Parigi, New York, altro che ragazza del paesello. Volevo precisare una cosa. Io sono un ragazzo di provincia e quindi empatizzo con chi viene dal paesello se il racconto è autentico. Hai usato nella clip due parole importanti, sensibilità e pregiudizio. Quale sarebbe il pregiudizio”.

Dura è stata la replica di Croce che ha accusato Matano di averla giudicata con molta superficialità: “Mi hai giudicato guardando solo il mio profilo Instagram. E non si giudica guardando Instagram” ha affermato la concorrente, con in sottofondo l’applauso del pubblico.

“Io ho guardato Instagram e ho letto qualcosa su di te, tante cose su di te. Ho visto che hai fatto tv e che la narrazione del paesello non ci stava. Non ti ho offeso” replica il giornalista. “Detta così è molto meglio di come l’hai detta l’altra volta. No, tu hai detto che io sono stata solo a Dubai, a Parigi etc. Non solo io l’ho capita così, si vede che ti sei spiegato male” aggiunge l’ex Bonas lanciando una stoccata al conduttore che non ha più replicato.

