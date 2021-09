Alberto Matano/ Auguri di compleanno speciali: mamma e papà “la sorpresa più bella”

Da domani Alberto Matano sarà nuovamente in video con la sua “La Vita in diretta”, il programma del pomeriggio di Rai1 che ci intratterrà con notizie di attualità, cronaca e costume. Nel frattempo però rivedremo l’amato conduttore questa sera, nella prima puntata de “I soliti ignoti – Il ritorno”, con Amadeus sempre sulla prima rete Rai. La presenza di Matano in tv tra i concorrenti della puntata che si cimenteranno a vincere al fine di devolvere il montepremi in palio in beneficenza, l’attenzione si concentrerà anche sulla vita privata del conduttore.

Nei giorni scorsi, esattamente il 9 settembre, Alberto Matano ha festeggiato i suoi primi 49 anni e in occasione della festa di compleanno sono stati tanti gli auguri giunti al noto giornalista. Tra questi, non è passato in secondo piano quello da parte di una amata showgirl che ha fatto prontamente suonare i radar degli amanti del gossip. Si tratta di Roberta Morise che ha voluto postare per l’occasione una Instagram Story abbracciata a Matano in cui ha scritto: “Buon compleanno amico mio, ti voglio bene”. La Morise chiarisce subito la natura del loro rapporto, ma l’ulteriore appellativo di “gentleman” scritto nella medesima Story ha fatto drizzare le antenne tra coloro che vorrebbero vedere il conduttore felicemente in coppia.

Alberto Matano e il compleanno con i genitori

Sulla sua vita privata Alberto Matano si è sempre sbottonato pochissimo. Anche per questo gli auguri speciali da parte di Roberta Morise sui social sono stati scambiati per un timido “indizio” di una presunta relazione tra i due. In realtà, pare proprio che gli auguri più belli ricevuti dal conduttore de La vita in diretta siano stati quelli dei genitori.

Come testimoniato da due scatti social postati proprio dal giornalista neo 49enne, al suo fianco mentre spegneva le candeline c’erano anche il padre e la madre. “La sorpresa più bella!”, ha scritto Matano nella descrizione al post, mentre abbraccia emozionato i suoi anziani genitori con i quali ha trascorso questi importanti momenti di serenità e gioia, prima di cimentarsi negli impegni lavorativi lasciandosi alle spalle la pausa estiva. Nei prossimi giorni, infatti, oltre all’impegno quotidiano con la trasmissione pomeridiana di Rai1, Alberto sarà anche protagonista a Ballando con le Stelle, in partenza il prossimo 16 ottobre.

