Nel giorno del proprio compleanno, Alberto Matano riceve la dedica speciale del marito Riccardo Mannino.

Alberto Matano è tornato ufficialmente in onda con la nuova edizione della Vita in diretta da lunedì 8 settembre 2025 vincendo immediatamente la gara degli ascolti con Gianluigi Nuzzi che, con Dentro la notizia, ha debuttato su canale 5 lo scorso 1 settembre. Una vittoria che, per Alberto Matano, rappresenta anche un regalo di compleanno. Oggi, martedì 9 settembre, per Alberto Matano è un giorno speciale perché compie 53 anni. Per il giornalista e conduttore Rai sono così arrivati tantissimi messaggi di auguri da parte di colleghi, amici e parenti ma il messaggio più bello è quello che ha ricevuto dal marito Riccardo Mannino.

Dopo un’estate trascorsa insieme al mare, Alberto Matano e Riccardo Mannino sono tornati a Roma per ricominciare a lavorare e proprio nella capitale sono pronti a festeggiare il compleanno di Matano a cui Mannino ha scritto: “Buon compleanno vita mia”.

Alberto Matano e Riccardo Mannino: la storia del loro amore

Dopo 15 anni insieme, nel 2022, Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati ed oggi, pur avendo una vita di coppia molto discreta e riservata, condividono spesso contenuti sui social. Tra il giornalista e conduttore Rai e Riccardo Mannino, avvocato cassazionista c’è stato un vero colpo di fulmine.

“È entrato nel ristorante dove ero con alcuni amici e l’ho notato. Quando l’ho incrociato di nuovo in palestra ho fatto il primo passo. Era sul tapis roulant e gli ho detto: “ma quanto corri…””, ha raccontato Matano ricordando i primi momenti con l’uomo che ha poi conquistato il suo cuore. Testimone del loro amore è stata sicuramente Mara Venier che ha anche dato a Matano alcuni consigli per coronare la storia con il matrimonio: “Sì, eravamo al ristorante e lei ha lanciato la provocazione. Riccardo ha aperto l’agenda e ha segnato la data. Quando ci ha sposati eravamo tutti con gli occhi lucidi”.

