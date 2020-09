Alberto Matano/ Dopo l’affair Lorella Cuccarini torna a La Vita in Diretta da lunedì

Alberto Matano è sicuramente stato il protagonista della scorsa stagione televisiva e anche oggi farà lo stesso perché, dopo tante polemiche, tornerà in tv ospite di C’è tempo per e dai colleghi Beppe Convertini e Anna Falchi. In realtà la sua non dovrebbe essere una visita di piacere ma un modo per lanciare la nuova edizione de La Vita in Diretta in partenza lunedì pomeriggio su Rai1 in solitaria. Il giornalista tornerà al timone del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia, tornando così sul luogo del delitto che nei mesi scorsi lo ha visto protagonista di una valanga di polemiche per via di quello che possiamo definire l’affair Lorella Cuccarini, sua compagna di viaggio lo scorso anno. I due sembravano andare d’amore e d’accordo almeno fino a che, proprio in chiusura di stagione, la showgirl ha fatto venire a galla un lato del giornalista che in pochi conoscevano e che, a detta di molti, non esiste.

ALBERTO MATANO TORNA A LA VITA IN DIRETTA DOPO L’AFFAIR LORELLA CUCCARINI

Fatto sta che Lorella Cuccarini è stata silurata (e forse le spetterà un posto solo allo Zecchino d’Oro) mentre Alberto Matano ha ottenuto la conduzione della sua edizione de La Vita in diretta. Questa mattina a C’è tempo per lancerà il suo ritorno nel pomeriggio di Rai1 parlando delle novità di questa edizione ma sicuramente in molti vorranno sapere se dirà qualcosa sulla chiusura di quella scorsa e, quindi, su Lorella Cuccarini. A riporre grande fiducia nel giornalista è stato il direttore Stefano Coletta che presentando i nuovi palinsesti, di Matano ha detto: “Uomo perbene di profonda educazione. Incarna il servizio pubblico con eleganza e il pubblico lo sa”. Adesso speriamo solo che gli ascolti gli diano ragione…

