Alberto Matano e Caterina Balivo hanno fatto un annuncio inaspettato che ha reso i fan al settimo cielo. Il loro annuncio è stato tra i più belli.

I due conduttori rappresentano oggi una parte importante di televisione italiana. Lui con La Vita in Diretta, lei con La Volta Buona, riescono entrambi a raggiungere alti livelli di share durante la fascia pomeridiana di Rai 1. In particolare, il tv show di Matano continua a registrare ascolti altissimi e a confermarsi uno dei programmi più seguiti dagli italiani. In più, il conduttore è anche molto seguito sui social e ogni giorno i fan continuano a complimentarsi con lui per il bellissimo lavoro che fa a La Vita in Diretta. “Un giornalista bravissimo” – ha scritto infatti un utente del web – “Senza di lui il programma non sarebbe lo stesso“.

Prima della fine di questa stagione televisiva, è quindi arrivata una notizia bellissima sia per lui che per Caterina Balivo. Entrambi sono felicissimi.

L’annuncio più bello di Balivo e Matano

La stagione televisiva 2024/2025 non è ancora terminata, ma si sta già iniziando a pensare a cosa succederà nel mese di settembre nel piccolo schermo. Il palinsesto Rai si sta infatti riunendo per capire quali novità introdurre e anche come organizzare il lavoro nei prossimi mesi. In particolare, ad essersi messi all’opera sono stati gli addetti ai lavori, che hanno iniziato a pensare alla prossima stagione televisiva e che stanno strutturando lo studio di due programmi amatissimi: La Vita in Diretta e La Volta Buona, condotti rispettivamente da Alberto Matano e Caterina Balivo.

Il secondo va infatti in onda ogni pomeriggio su Rai 1, mentre il secondo viene trasmesso nella fascia pre-pomeridiana. Secondo quanto dicono le ultime indiscrezioni, la grande novità sarebbe l’inserimento di un pavimento Led negli studi di entrambe le trasmissioni, molto simile a quello già usato in altri programmi come ad esempio Ore 14 su Rai 2. Sembrerebbe che al momento sia stati già contattati i fornitori e che la Rai sarebbe in attesa dei vari preventivi.

Tutti i cambiamenti della stagione Rai 2025/2026

Il palinsesto Rai sta appunto pensando alla prossima stagione televisiva, e le indiscrezioni dicono che il talk show Domenica In di Mara Venier potrebbe essere a rischio chiusura. Pare infatti che il programma possa lasciare spazio ad un nuovo prodotto che andrebbe ad unire i temi dell’attualità, dell’informazione e dello spettacolo. Il nuovo programma andrebbe quindi a sfidare il pomeridiano di Amici – condotto da Maria De Filippi – e potrebbe essere affidato a Massimo Giletti per la prima parte. La seconda fase potrebbe invece essere capitanato da Nunzia De Girolamo, ipoteticamente pronta a sostituire Francesca Fialdini, ora al timone di Da noi a ruota libera.

Nella nuova stagione spiccherà soprattutto il nome di Stefano De Martino, reduce di un successo incredibile con il suo Affari Tuoi. Oltre a quest’ultimo game show, il conduttore condurrà anche un nuovo programma nella fascia di prime time, e forse anche uno show del sabato sera.