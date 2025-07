Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino sono volati a Pantelleria, loro "buen retiro" per l'estate: la coppia pizzicata insieme dal settimanale Chi

Alberto Matano vola a Pantelleria con il marito Riccardo Mannino

Dopo un anno lavorativo lungo e faticoso ma carico di soddisfazioni e risultati importanti, Alberto Matano dà il via alla sua estate e si gode le sue meritate vacanze. Il conduttore de La vita in diretta, reduce da un’annata straordinaria per gli ascolti e l’affetto del suo pubblico, è volato a Pantelleria in compagnia del marito Riccardo Mannino per trascorrere insieme le vacanze. La coppia, come racconta il settimanale Chi nel nuovo numero da oggi in edicola, che li ha paparazzati in lieta compagnia, è sbarcata sull’Isola dove soggiornano presso un resort di amici.

Pantelleria non è solo un’isola ma rappresenta un posto per loro davvero speciale, dal momento che l’hanno individuato come loro buen retiro estivo per le vacanze, dove peraltro hanno anche trascorso parte della loro luna di miele nell’estate 2022 in seguito al matrimonio. Un vero e proprio nido per la coppia, un simbolo del loro speciale amore, un’isola alla quale fanno sempre ritorno per ritrovare un po’ di intimità e per godersi le meritate vacanze.

Alberto Matano e Riccardo Mannino: vacanze tra palestra e tuffi in mare

Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino si stanno godendo le vacanze non rinunciando però alla forma fisica. La coppia è stata pizzicata presso la palestra del resort durante un’intensa sessione di pesi e allenamenti; uno accanto all’altro, si aiutano a vicenda durante gli esercizi e, tra una pausa e l’altra, non mancano di scambiarsi teneri sguardi e sorrisi. Non solo fatica e allenamenti ma anche un po’ di mare, con la coppia che si è concessa un tuffo nelle splendide acque di Pantelleria.

È un periodo d’oro per Alberto Matano, non solo sul fronte personale ma anche professionale. La vita in diretta sotto la sua guida si rivela un format vincente ed è stato riconfermato anche per la prossima edizione, in partenza da settembre. Dovrebbe essere confermata la sua presenza anche per Ballando con le stelle, nella veste di commentatore fisso; spazio infine ad una grande novità, con il debutto del conduttore in prima serata su Rai 1 con un programma nuovo di zecca e in partenza dall’autunno.