Alberto Matano e Roberta Morise/ Pranzo tra amici: di nuovo colleghi in Rai?

Alberto Matano e Roberta Morise, grandi amici dal 2018, sono stati fotografati dal settimanale “Chi” a Roma. I due ex colleghi si sono ritrovati pochi giorni fa nella capitale per un brunch veloce a pochi passi dagli studi Rai dove Matano conduce “La vita in diretta”. Negli scatti i due amici pranzano all’aperto, con gli occhiali da sole, tra risate e selfie di rito. Ultimamente Matano e la Morise si sono visti con meno frequenza, anche perché la conduttrice ha fatto i conti con un trasloco rimasto a metà a causa della pandemia. Ma secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini “Alberto, nei lunghi giorni di isolamento, anche se virtualmente, è sempre stato vicino” all’amica. Al momento Roberta Morise sta vivendo una storia d’amore con l’imprenditore Giulio Fratini, l’ex di Raffaella Fico.

Alberto Matano e Roberta Morise: l’anno prossimo saranno di nuovo colleghi?

Il prossimo anno Alberto Matano e Roberta Morise potrebbero tornare colleghi sulle reti Rai. Il conduttore di Catanzaro molto probabilmente, visti gli ultimi risultati de “La vita in diretta”, sarà riconfermato al timone del programma pomeridiano di Rai1, mentre la Morise potrebbe fare ritrano a “I fatti vostri” su Rai 2. L’addio di Samanta Togni, infatti, è già stato annunciato in queste settimane. La conduttrice calabrese, quindi, potrebbe essere di nuovo protagonista del celebre programma, che ha condotto dal 2018 al 2020. La Morise era stata sostituita proprio dalla ballerina di “Ballando con le stelle”. Anche Alberto Dandolo sulle pagine di “Oggi” scommette sul ritorno in Rai della conduttrice di Crotone.

