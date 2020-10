Alberto Matano e Tommaso Zorzi Vs Lorella Cuccarini/ Accuse choc: ipocrita e omofoba…

LORELLA CUCCARINI E LA LITE CON ALBERTO MATANO

Tutti contro Lorella Cuccarini o quasi. In questi mesi sulla showgirl è stato detto di tutto e di più e non solo per le sue idee politiche ma anche per quello che è successo al termine della sua avventura a La Vita in Diretta al fianco di Alberto Matano. Mentre lui è stato confermato alla guida del programma, lei è stata silurata e messa da parte anche rispetto ad altri progetti. Prima di andare via, però, la Cuccarini ci ha tenuto a salutare i colleghi con una lettera in cui ha attaccato il collega. In molti l’hanno criticata per questo ma oggi, ospite a Verissimo, la showgirl parlerà di una persona che si fingeva amico e dietro le quinte ordiva un piano per farla fuori, e così è stato, accusandolo poi di maschilismo. Qualche mese dopo, Alberto Matano ha risposto a tono alla sua collega in una lunga intervista a La Repubblica in cui ha ribadito di aver fatto il giornalista e non altro ‘Non so cosa sia il maschilismo’ ha spiegato, ringraziando poi Lorella Cuccarini per quello che hanno fatto insieme e per il sostegno che si sono dati a vicenda in un momento davvero terribile sia nella vita che nel lavoro.

LE ACCUSE DI TOMMASO ZORZI AL GRANDE FRATELLO VIP

A quanto pare, però, Lorella Cuccarini non ha perdonato e anche oggi, ospite a Verissimo, inveirà contro il suo ex collega accusandolo nuovamente di averla usata e gettata via e ribadisce che tutto quello che si è letto sui giornali, lei lo ha detto a Matano guardandolo negli occhi. Negli ultimi giorni, archiviato il caso Matano, Lorella Cuccarini ha avuto il suo bel da fare anche con un altro personaggio televisivo attualmente in forza al Grande Fratello Vip 2020, Tommaso Zorzi. L’influencer l’ha accusata di essersi espressa contro i diritti gay spesso dandole poi della stron*a alla luce del fatto che lei e la sua ‘La notte vola’ sono state delle icone. Anche questa volta Lorella Cuccarini ha deciso di intervenire per evitare che il suo silenzio venisse scambiando per assenso e sottolineando il fatto che non ha mai parlato contro gli omosessuali ma ‘che non gli strizza l’occhio’ dicendosi certa che si tratti solo del suo punto di vista e non di una verità assoluta visto che non si deve per forza essere omofobi anche se non si è d’accordo su tutto. Cos’altro risponderà oggi a Lorella Cuccarini a chi la accusa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA