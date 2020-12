Alberto Matano fidanzato?/ Mistero sulla sua vita privata ma…

Da La Vita in diretta a Oggi è un altro giorno il passo è breve ed è per questo che oggi il suo conduttore, Alberto Matano, sarà ospite della collega per raccontarsi un po’. Posata la maschera di conduttore e giornalista che ogni pomeriggio ci tiene compagnia affrontando notizie di ogni genere e di ogni gravità, oggi Alberto Matano sarà solo un uomo con la passione per il giornalismo, un uomo con una vita privata sconosciuta e misteriosa. In molti continuano a chiedersi se Alberto Matano sia fidanzato o meno soprattutto le signore che lo seguono al pomeriggio e che sono delle sue fan sfegatate ormai da tempo, oggi arriverà una risposta ufficiale durante la sua intervista su Rai1? Una risposta è arrivata nelle scorse settimane in un’intervista a La Stampa in cui il giornalista ha detto di essere fidanzato.

Alberto Matano fidanzato oppure no?

Alberto Matano non è single, almeno così ha riferito a La Stampa parlando della sua vita privata che ha sempre tenuto al sicuro da occhi indiscreti e dai pettegolezzi. Alla domanda diretta del giornalista, il conduttore ha subito chiarito: “Non sono single, è fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti. Trovo spazio per i nipoti che crescono, per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Se non stacchi, muori”. Questo significa che c’è qualcuno accanto a Matano ma rimane il fatto che non si sa ancora di chi si tratti. Visto che i paparazzi non sono mai riuscito ad immortalarlo in giro per locali o per strada c’è chi pensa che il giornalista stia già convivendo con la sua dolce metà e questo li terrebbe al sicuro dal gossip, ma sarà vero? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

