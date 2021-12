Alberto Matano in quarantena: “Ma non ho Covid”/ “Sto bene. Martedì tornerò in tv…”

Alberto Matano torna in tv, di nuovo in collegamento. Il giornalista di Rai 1 e conduttore de La Vita in Diretta, ieri non ha preso parte alla finale di Ballando con le Stelle perché è in quarantena. Si è dovuto accontentare di un collegamento con il dance show di Milly Carlucci per suonare la carica ai concorrenti, salutare tutti, ma soprattutto rassicurare circa le sue condizioni. Oggi si è invece collegato con Domenica In: «Quello è il giardinetto di casa sua che conosco molto bene, il giardinetto nostro dove facciamo delle belle cenette…», ha scherzato Mara Venier quando ha notato lo sfondo.

Alberto Matano allora ha ribadito di star bene: «Voglio dire questa cosa assolutamente importante: sto benissimo, ho fatto mille tamponi ed è tutto ok. Ho avuto un contatto indiretto con una persona poi risultata positiva; quindi, per responsabilità mi sono messo in auto isolamento, ma martedì saremo in onda, quindi ci siamo».

Mara Venier “Quanti messaggi su Alberto Matano…”

«Questa è una bella notizia», ha subito commentato Mara Venier. La conduttrice di Domenica In a tal proposito ha svelato un retroscena: «Tu non sai i messaggi che ricevo perché sanno che siamo amici. Quindi, da ieri sera, da quando sei apparso in collegamento, continuo a ricevere messaggi da amici in comune e non per chiedere cos’è successo e come stai. Pensavano che fossi tu ad aver preso questo maledetto, come lo chiamo io Covid, invece per fortuna tutto bene». Quindi, Alberto Matano tornerà in onda in presenza martedì, mentre lunedì non lo vedremo al timone de La Vita in Diretta.

Ma in questo caso il suo isolamento comunque c’entra relativamente: «Lunedì c’è uno speciale del Tg1 sul Quirinale, quindi avremmo avuto una brevissima anteprima di un quarto d’ora. Ci saremo martedì, ma è tutto ok. È solo una forma di precauzione perché il contatto è stato indiretto, ma questo vuol dire che dobbiamo stare attenti. Proprio per responsabilità ho preferito così. Mi è dispiaciuto non essere lì ieri sera, ma trovo che sia giusto così».



