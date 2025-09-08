Caterina Balivo spiazzata da una sorpresa di Alberto Matano durante la prima puntata stagionale de La Volta Buona.

Prima puntata scoppiettante per La Volta Buona di Caterina Balivo; nuovi colori per lo studio del talk di Rai Uno, carrellate di ospiti per disquisire sui temi più disparati e ovviamente approfondimenti che hanno reso il programma pomeridiano tra i più apprezzati della fascia oraria in questione. L’appuntamento odierno è stato in larga parte dedicato al compianto Pippo Baudo ma, come consuetudine, la conduttrice ha abilmente spostato l’attenzione anche su altri argomenti. Ai telespettatori, in particolare, non è passato inosservato un siparietto realizzatosi prima dell’intervista a Lucrezia Lante della Rovere e con la complicità di Alberto Matano.

Dirimpettai dal punto di vista televisivo, ‘separati’ dall’appuntamento con Il Paradiso delle Signore; La Volta Buona di Caterina Balivo ha offerto oggi una sorta di cross-over con La Vita in Diretta grazie alla partecipazione a sorpresa di Alberto Matano. Il conduttore ha fatto una vera e propria irruzione in studio cogliendo di sorpresa la collega che era impegnata nel presentare la sua prossima ospite.

Alberto Matano si è presentato nel migliore dei modi nello studio de La Volta Buona; mazzo di fiori alla mano per Caterina Balivo e un augurio che vale per l’intera stagione televisiva. “Non potevo mancare alla prima per farti un in bocca al lupo di una stagione piena di successi. Hai uno studio bellissimo, complimenti!”. Parole al miele tra colleghi e per certi versi anche vicini di casa – in termini di palinsesto e tipologia di format – e non poteva mancare l’invito del conduttore: “Ora che sono qui, tocca a te venire anche a La Vita in Diretta!”.