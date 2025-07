Alberto Matano sarà a La Vita in Diretta nella prossima stagione televisiva? Ecco tutta la verità sul futuro del conduttore Rai.

Alberto Matano continua ad essere uno dei volti di punta del palinsesto pubblico, tanto che i vertici Rai starebbero puntando tutto su di lui. La sua conduzione de La Vita in Diretta è stata confermata, ma allo stesso tempo il presentatore potrebbe essere al timone di un nuovo progetto in prime time, che potrebbe consacrarlo a tutti gli effetti il “mattatore dell’infotainment della tv di Stato”. Al momento sono state smentite le indiscrezioni che parlano della sua possibile presenza nello studio di Domenica In ma ora, secondo il settimanale Chi, pare che lui sarà presto il protagonista di una nuova sfida televisiva che lo vedrà capitanare un programma in prima serata.

Al momento non si conoscono i dettagli su questo nuovo show, ma i fan hanno iniziato già a sognare su quale possa essere il suo nuovo ruolo.

Alberto Matano e il suo futuro in Rai

Il conduttore ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione alla prossima edizione de La Vita in Diretta. “Sono pronto a fare un’altra stagione” – ha dichiarato lui – “È una trasmissione impegnativa, non c’è giorno di vacanza o di festa, è un impegno costante”. Cosa dire invece sul futuro? “Grazie a tutta questa esperienza nel servizio pubblico, alla capacità di sapere raccontare” – ha ammesso – “mi piacerebbe fare infotainment in prima serata, magari di Rai1. Un tipo di racconto che oggi non c’è. Costruire su di me qualcosa che non c’è ma il pubblico vorrebbe“. Lo stesso ha tra l’altro fatto presente che, finché avrà la libertà di fare quello che gli piace e che il pubblico riconosce, non vede ragione di passare alla concorrenza. “Oggi mi sento di fare una cosa creativa in Rai“, ha infine concluso.

Il percorso di Matano è infatti sempre stato tutto in salita, dato che ha iniziato come conduttore del Tg per poi proseguire in studi televisivi molto differenti. Per scoprire cosa avrà in serbo il suo futuro lavorativo, non resta che attendere le prossime settimana. Prima dell’inizio dell’autunno 2025, verranno senz’altro date informazioni in più sul suo lavoro in Rai. Quel che è certo è che i fan già non vedono l’ora di vederlo alle prese con La Vita in Diretta, un format che è tra i più storici della televisione italiana e che continua ogni giorno a catturare l’attenzione del pubblico italiano. Intanto è stata anche smentita la sua partecipazione a Domenica in, programma condotto dalla sua amica Mara Venier.

