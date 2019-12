Alberto Matano/ “Laurea in legge per la famiglia, mio sogno era altro” (Domenica In)

Alberto Matano eccezionalmente alla domenica. Il conduttore de La vita in diretta anticipa il suo ritorno sul piccolo schermo in occasione della sua ospitata a Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier su Rai1. Il giornalista quasi certamente si racconterà tra vita privata e carriera, dopo vent’anni trascorsi in Rai, tra trasmissione condotte e un libro all’attivo. L’ex mezzobusto del Tg1, nato a Catanzaro, da quest’anno conduce insieme a Lorella Cuccarini il programma pomeridiano di Rai1, dal lunedì al venerdì. In una intervista di qualche tempo fa a Il Giornale Off, Matano aveva raccontato: “Non ho mai sognato di diventare avvocato, ho conseguito la laurea in giurisprudenza per soddisfare le aspettative della mia famiglia ma, appena laureato, ho iniziato a coltivare la mia reale ambizione”. Da qui i primi passi nella tv privata dopo pur guadagnando poco iniziava a realizzare il suo vero sogno. Quindi è seguita la scuola di Giornalismo a Perugia ed infine il suo approdo alla Rai. Qual è stata la notizia che non avrebbe mai voluto dare? “Certe notizie, come i femminicidi e le morti sul lavoro, non vorrei mai annunciarle. Poi è sempre dura documentare gli attentati terroristici, tra cui non dimenticherò mai la prima serata che abbiamo dedicato alla strage di Nizza ma anche a quella di Strasburgo, dove ha perso la vita il giovane collega Micalizzi”, ha raccontato.

ALBERTO MATANO, IL SUO RAPPORTO CON LA CALABRIA

Giornalista, conduttore o autore: qual è il ruolo che Alberto Matano preferisce maggiormente? “Adoro il mio lavoro anche perché mi dà la possibilità di sperimentare varie forme espressive e manifestare le sfaccettature della mia personalità. Informazione, cultura e spettacolo coesistono in perfetta armonia tra loro e mi consentono di comunicare al meglio con i telespettatori”, ha commentato il volto de La Vita in Diretta. Nonostante i suoi costanti impegni in tv, Matano è molto attivo anche sui social dove attraverso i suoi scatti racconta i suoi viaggi e i momenti di relax che ogni tanto si concede nella sua terra, la Calabria. Qual è il rapporto con la sua Regione? “E’ un legame molto forte, indissolubile, connesso con i sensi. La mia terra, unica e meravigliosa, rappresenta la mia essenza. Qui, torno sempre per nutrire le mie passioni, i miei affetti. E’ un sostentamento reciproco, una sorta di ricarica che mi aiuta anche quando sono distante”, ha confidato.

