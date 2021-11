Alberto Matano “Morgan? Ha esagerato con Selvaggia Lucarelli”/ “Toni troppo alti”

È Alberto Matano il primo ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno del 16 novembre. L’argomento di cui si parla è ancora la lite nata a Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Morgan nella puntata di sabato. In merito, Matano ha ricordato come: “Ad un certo punto io ho detto a Morgan di non esagerare: ogni giudice ha un suo riconoscimento specifico, è una gara, Morgan non può eccedere così. Lui ha un po’ deragliato da un mio punto di vista, perché anche di fronte ad una serie di critiche tu non puoi alzare i toni in questo modo, quindi gliel’ho detto e apriti cielo! Pure io sono poi finito nel suo mirino, quindi mi sono fermato lì.” Per Matano, Morgan ha insomma oltrepassato un limite in uno show che, tendenzialmente, è sì fondato su una giuria ma rimane comunque un programma leggero.

Alberto Matano critica Morgan: “Ha oltrepassato il limite”

Alberto Matano non si ferma qui. In merito alla querela da Morgan annunciata contro la Lucarelli, il conduttore de La Vita in diretta ha dichiarato: “Prima ha annunciato una querela a Selvaggia, poi le ha chiesto scusa quindi è poco chiara.” E ha quindi concluso: “Selvaggia ha sempre teorizzato che il peggior nemico di se stesso è proprio lui. C’è da dire che lui porta in scena la sua grande arte, così come altri cantanti che ci sono in gara quest’anno a Ballando. Detto questo non bisogna però superare un certo limite.”

