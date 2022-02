Alberto Matano: “Perchè a Sanremo tutti nudi?”/ Ema Stokholma “Speravo di vederti…”

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso con la vittoria di Blanco e Mahmood, ma la febbre per il Festival dei record di Amadeus non è ancora finita. Nella puntata de La vita in diretta dell’8 febbraio, Alberto Matano, insieme ai propri ospiti tra i quali Simona Izzo, Giorgio Marchese, Ema Stokholma e Gino Castaldo, ha parlato proprio dei fenomeni musicali creati da Sanremo. Dopo aver ripercorso le tappe dell’avventura di Gianni Morandi che non si sarebbe mai aspettato di arrivare terzo, il successo di Blanco che, a soli 18 anni, è già una star, Alberto Matano ha ospitato anche Dargen D’Amico a cui Gino Castaldo ha chiesto scusa.

Castaldo, infatti, ha spiegato che, dopo il primo ascolto in anteprima della canzone, non era rimasto entusiasta, ma riascoltandola, ha capito il potenziale del brano. Alberto Matano, poi, ha cambiato argomento servendo su un piatto ad Ema Stokholma l’occasione per fare una battuta.

Alberto Matano ed Ema Stokholma, il siparietto a La vita in diretta

“Secondo voi perchè in tanti sono arrivati nudi quest’anno sul palco (del Festival di Sanremo ndr)?“, ha chiesto Alberto Matano ai propri ospiti. “Perchè sono belli”, è stata la risposta secca di Simona Izzo mentre quella della Stokholma è stata più articolata. “Speravo di vedere anche te in tema sanremese e non solo su Instagram”, ha detto Ema Stokholma.

“Ma su Instagram non sono nudo“, ha replicato il giornalista. “Su Instagram sei nudo? Vado a vedere subito. Questa mi mancava”, ha aggiunto lo scrittore Luca Bianchini. Dopo le risate generali, Matano ha mandato in onda il filmato con tutti gli artisti che si sono presentati a petto nudo sul palco dell’Ariston.

