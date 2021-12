Alberto Matano, perché non è a Ballando con le Stelle 2021?/ “Covid? Sto bene ma…”

Alberto Matano salta la finale di Ballando con le Stelle 2021 perché sarebbe entrato in contatto, seppur indirettamente, con una persona positiva al Covid-19. Così in apertura di puntata, la presentatrice Milly Carlucci annuncia l’assenza del noto giornalista e opinionista del programma, ma coglie l’occasione per collegarsi con lui in diretta video per un saluto rapido. “Io Milly volevo dire una cosa, volevo tranquillizzare tutti e dire che sto benissimo…”, le parole di Alberto Matano. Anche se questa sera al suo posto ci sarà l’opinionista Chimenti, lui assegnerà comunque il suo tesoretto a distanza.

Alberto Matano/ Auguri di compleanno speciali: mamma e papà "la sorpresa più bella"

Alberto Matano si perde la finale di Ballando con le Stelle 2021: “Entrato in contatto con positivo”

Alberto Matano è dispiaciuto di non essere presente alla finale di Ballando con le Stelle 2021, ma guarda il bicchiere mezzo pieno e precisa che sta comunque benissimo. A quanto pare seguirà la puntata da casa e alla fine assegnerà il suo tesoretto. Vedremo cosa accadrà, di certo il giornalista farà di tutto per far sentire la sua vicinanza ai concorrenti finalisti, come ha sempre fatto nel corso della stagione.

LEGGI ANCHE:

Alberto Matano "La vita in diretta è cambiata"/ "Obiettivo? Renderla divisiva"Mara Venier a pranzo con Alberto Matano/ Foto dopo l'operazione: "La nostra domenica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA