Alberto Matano piange in diretta tv dopo la sorpresa di Mara Venier/ “Grazie”

Alberto Matano ha salutato in lacrime il proprio pubblico ieri sera, al termine dell’ultima puntata di questa stagione de La Vita in Diretta. A commuovere il volto noto di Rai Uno è stata Mara Venier, conduttrice nonché storica amica di Alberto Matano, che sul finale di trasmissione è apparsa in studio ad insaputa del presentatore. Era iniziato da pochi minuti lo spazio dedicato al tavolo finale con gli ospiti, ma c’era ancora una sedia vuota proprio vicino a Matano. A quel punto è intervenuta la regia, come ricorda l’edizione online del freepress Leggo, che ha annunciato al conduttore che vi era una telefonata per lui, ed era proprio quella di Mara Venier.

Poco dopo la “zia” si è palesata alle spalle del presentatore con un mazzo di fiori. Matano aveva comunque già intuito che qualcosa stesse per accadere proprio per il posto ancora vuoto, e quando si è voltato si è trovato la sua grande amica davanti, e si è commosso. «Se cominciamo così, non so come faremo», ha commentato ironico, dopo un sentito abbraccio con la conduttrice di Domenica In. Matano ha poi fatto un riferimento al suo matrimonio, che verrà officiato proprio da Mara Venier, e l’ha ringraziata per la sua presenza: «Mi commuovo oggi così dopo non mi commuovo più. Non parliamo del dopo!».

ALBERTO MATANO, PIANGE IN DIRETTA DOPO L’ARRIVO DI MARA VENIER: “GRAZIE”

Verso la fine della puntata, i due hanno parlato della loro amicizia e si sono ringraziati per esserci sempre stati in questi anni, poi Mara Venier ha spiegato che non andrà in vacanza prima di luglio, per via di un evento importante, alludendo ancora alle nozze dell’amico. Poco prima della chiusura della diretta, è giunto il momento dei ringraziamenti finali, e Alberto Matano si è rivolto così all’amica: «Grazie Mara, grazie di questa sorpresa. Per la seconda volta ho pianto in televisione insieme a te. Non finisce qui, non ti dico niente però non finisce qui!».

Il conduttore ha voluto ringraziare gli ospiti e non solo: «Vi voglio dire grazie perché non ci avete mai lasciati soli. Siete sempre stati con noi in questo anno così complicato, segnato dalla pandemia e dalla guerra. Vi ho sentiti al mio fianco in questo anno importante per me. Anche tra di noi, come nella vita vera, l’amore vince sempre».











