Giornalista, oggi conduttore amato e di spicco – senza dimenticare il ruolo di giurato a Ballando con le stelle 2024 – Alberto Matano è stato oggi ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In. La chiacchierata parte dal suo primo libro; un racconto d’amore non autobiografico ma con diversi tratti che corrispondono al suo vissuto. “E’ un libro della consapevolezza, sono contento di averlo scritto in questo momento della vita dove ti guardi alle spalle e rivedi tutto ciò che hai fatto. Quello che ho capito è che ci sono amori nella vita, soprattutto quelli giovanili, sono eterni. E’ bello celebrare questo amore che vive anche nella lontananza”: Il conduttore ha poi aggiunto: “Solo romanzo o anche biografico? E’ chiaro che essendo il mio primo romanzo c’è una parte di me. Il protagonista ha sicuramente una partenza come la mia, succedono delle cose che riguardano anche il mio vissuto, ma poi ognuno dei personaggi prende una propria vita e diventa totalmente narrativa”.

Un video ripercorre la storia professionale e di vita di Alberto Matano, immagini che suscitano la commozione del conduttore: “E’ tutto un percorso pieno d’amore, per questo mi emoziono; ognuno ha una storia importante e io rivedendo tutto questo, dalla mia famiglia a quello che ho fatto, c’è sempre questo metterci la passione. Il matrimonio con mio marito Riccardo? E’ stata una tappa decisiva della mia vita e c’è stato un acceleratore che sei proprio tu, Mara Venier”.

Mara Venier ha poi incalzato Alberto Matano su un evento di alcuni mesi fa quando, dopo la bocciatura della legge contro l’omofobia, il conduttore decise di prendere una posizione netta in studio a La vita in diretta. “C’era stato un applauso in aula; io da ragazzino ho vissuto il bullismo e quindi mi ricordo la sofferenza da adolescente. Mi sono detto: ‘Devo qualcosa al ragazzo che sono stato, non posso tacere’. Ho avvisato il direttore e i miei collaboratori e in diretta ho detto una cosa semplice ma ho preso una posizione per smuovere qualcosa. Non mi aspettavo che la notizia fosse: ‘Matano fa coming out’. Non è stata una cosa calcolata, seguo ciò che sento”.

L’attenzione di Alberto Matano torna poi sull’emozione del matrimonio con suo marito Riccardo, un giorno speciale colmo di ricordi che suscitano ancora grande emozione in lui. “Il momento che non dimenticherò mai del mio matrimonio? Quando stavamo per entrare e c’erano tutti gli invitati in giardino, io tenevo per mano i miei nipoti e mio marito Riccardo i suoi nipoti. Ci siamo guardati e baciati e lì avevo il cuore che sentivo esplodere, un’emozione mai provata prima”.