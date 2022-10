Alberto Matano, scontro con l’avv Conti/ Vita in Diretta, scintille sul caso Cipriani

Durante la diretta odierna di La Vita in Diretta c’è stato uno scontro tra Alberto Matano e l’avvocato Luca Conti, legale di Valerio Cirpiani, nipote della postina Silvia, scomparsa da due mesi. Il nipote della donna, infatti, in questi giorni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario, ed è stato invitato in trasmissione per commentare l’accaduto.

Ribadendo l’innocenza del suo protetto, però, tra l’avvocato Conti e Alberto Matano, che presenta e dirige La Vita in Diretta, sono scoppiate un paio di scintille, portando ad uno scontro tre i due. Infatti, l’avvocato ha voluto fare delle precisazioni in merito alle indagini svolte dai giornalisti del programma, finendo per far alterare Matano, che nonostante tutto si è dimostrato per tutto il tempo calmo e controllato. L’avvocato ci ha tenuto innanzitutto a sottolineare che “alcune affermazioni sentite nella presentazione” sono fuorvianti.

“Pensare che Silvia Cipriani” sia stata tutrice del nipote Valerio sarebbe sbagliato, secondo l’avvocato, mentre Matano ha sottolineato che si trattava di qualcosa che era stato raccontato da varie fonti. “A voi l’hanno raccontato”, ha incalzato l’avvocato Conti, “ma quello che dico io sono informazioni certe”. “Vorrei ribadire quanto detto da Don Valerio, ‘chi sa, parli’, ma voglio aggiungere una postilla”, ha detto l’avvocato, “ovvero ‘chi non sa, taccia’”.

La Vita in Diretta: scontro tra Matano e l’avvocato Conti

L’aria di ostilità tra Alberto Matano e Luca Conti è continuata ad aleggiare per tutto il suo intervento durante la trasmissione La Vita in Diretta. Matano ha sottolineato di aver parlato di un rapporto molto stretto tra Silvia Cipriani e il nipote Valerio, ma Conti ha subito chiesto di essere “precisi, stiamo parlando di un’indagine penale e ci vuole precisione”, ribadendo che “tutrice ha un valore legale ben preciso”.

Lo scontro tra Matano e Conti durante la trasmissione di La Vita in Diretta è continuato per tutto l’intervento dell’avvocato, al punto che Matano in diverse circostanze è stato costretto a riprenderlo affinché gli lasciasse il tempo di rispondere, o rispettasse i tempi della trasmissione, lasciando agli ospiti presenti in studio con il conduttore lo stesso spazio concesso a lui. Insomma, l’avvocato sembrava essere leggermente sulle difensive, avvertendo le domande di Alberto Matano come un danno all’immagine del suo protetto, dubitando di alcuni aspetti delle indagini svolte dai giornalisti di La Vita in Diretta.

Scontro a La Vita in Diretta: perché l’avvocato sembrava “ostile”?

Lo scontro a La Vita in Diretta tra Matano e Conti, però, non si sarebbe concluso lì e più volte durante la trasmissione, Alberto Matano ha provato a far capire all’avvocato che stesse facendo solo facendo il suo lavoro di indagine e che le domande fossero solamente fini a comprendere i retroscena delle indagini. Luca Conti avrebbe, da prima, rifiutato di commentare il video in cui il cugino di Silvia Cipriani sostiene l’innocenza di Vincenzo, chiedendogli di contattarlo per parlare di quanto stesse avvenendo, dubitando anche in un secondo momento della parentela tra il cugino e la donna.

Dopo questo momento, poi, Matano per riportare la pace con il suo ospite a La Vita in Diretta ed interrompere lo scontro, ha mostrato un altro documento video, nel quale i giornalisti della trasmissione hanno intervistato i vicini e i conoscenti di Silvia Cipriani. Nel video, tutto gli intervistati si sono dimostrati concordi sull’innocenza di Valerio e questo sembra aver rincuorato l’avvocato Conti, che ha tuttavia sottolineato anche che il suo assistito non rilascerà dichiarazioni. Insomma, sembra che i toni durante la trasmissione si siano scaldati senza una reale motivazione, ma è tuttavia comprensibile la posizione dell’avvocato Conti che temeva per l’immagine pubblica del suo assistito, del quale ha tenuto a ribadirne l’innocenza in diverse occasioni.











