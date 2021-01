Alberto Matano/ “Sex symbol? Non mi sono mai sentito bello”

Alberto Matano è tra gli ospiti de “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia“, il programma condotto da Amadeus e abbinato alla Lotteria Italia trasmesso mercoledì 6 gennaio 2021 in prima serata su Rai1. Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta è uno dei volti “nuovi” della Rai, ma della sua vita privata si conosce davvero pochissimo. In realtà a sorprendere tutti è stato proprio Matano che, intervistato dal quotidiano La Stampa, si è sbottonato sulla sua vita privata rivelando per la prima volta alcuni dettagli. Alla domanda del giornalista “lei è impegnato sentimentalmente?”, questa volta l’ex mezzo busto del TG1 non si è tirato indietro anzi ha risposto così: “non sono single. E’ fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti”. Una risposta a sorpresa quella del giornalista amatissimo dalle donne al punto che in tante vorrebbero eleggerlo a sex symbol del piccolo schermo, anche se Matano non è concorde su questo “titolo”: “non mi sono mai sentito bello. Mai fatta la vita facile dei belli. E’ una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dovuti al mio aspetto fisico”.

Alberto Matano figli: “c’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino”

Alberto Matano ha parlato della sua vita privata anche dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini rivelando non solo di non essere single, ma anche di essere felicemente innamorato. Il giornalista e conduttore de La Vita in diretta ha però fatto una doverosa precisazione: “la verità è che non amo parlarne. Quello che posso dirle è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”. Non solo Matano ha parlato anche di paternità e figli facendo una rivelazione choc: “c’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane. Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa. Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile. A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto”. In attesa di un figlio tutto suo, il giornalista è legatissimo ai suoi nipotini che lo considerano uno “zio perfetto”.



