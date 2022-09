Alberto Matano, sfogo su separazione Ilary Blasi-Totti/ “Non mi è piaciuto che lei…”

Torna La Vita in Diretta e la pagina dedicata al gossip non può certo ignorare il caso dell’estate, la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma Alberto Matano ha subito messo le cose in chiaro riguardo il modo in cui intende occuparsi della vicenda, cioè con il massimo riguardo possibile, nel rispetto dei figli della coppia. Il giornalista e conduttore si è reso protagonista anche di uno sfogo al tavolo con Adriana Volpe, Anna Pettinelli, Rita Rusic e Francesca Fagnani.

«Allora devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito». Alberto Matano quindi ha preso subito posizione lasciandosi andare ad uno sfogo: «Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?».

LO SFOGO DI ALBERTO MATANO SU ILARY BLASI-TOTTI

Il riferimento di Alberto Matano non è solo all’intervista di Ilary Blasi a Verissimo, ma anche a Belve da Francesca Fagnani, presente al tavolo de La Vita in Diretta. «La verità all’interno di una coppia i coniugi la devono solo a loro stessi, il resto è accanimento mediatico», ha spiegato la giornalista e conduttrice, rimarcando il fatto che Ilary Blasi nella sua intervista aveva detto che comunque il matrimonio con Francesco Totti non sarebbe sopravvissuto ad un eventuale tradimento. «Stare lì a indagare quando è successo… riguarda loro», ha rimarcato Francesca Fagnani, allineandosi alle dichiarazioni di Alberto Matano. Invece Adriana Volpe si è mostrata preoccupata per quanto riguarda un eventuale trasferimento di Ilary Blasi a Milano, visto che in questo modo i figli si allontanerebbero dal padre, Francesco Totti, che invece vive a Roma.

