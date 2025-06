Alberto Matano e il successo de La vita in diretta

Alberto Matano è ormai il volto de La vita in diretta che, nella stagione televisiva che si concluderà a fine giugno, ha regalato al giornalista e conduttore un successo incredibile. Il programma d’informazione quotidiano della Rai, infatti, ha vinto la sfida degli ascolti con Pomeriggio 5 di Myrta Melrino convincendo tutti. Oltre ad occuparsi di cronaca, Matano, nel corso di ogni puntata de La vita in diretta, si occupa anche di spettacolo lasciando spazio, ad esempio, ai programmi Rai serali come Tale e quale show o Ballando con le stelle.

Il successo de La vita in diretta ha convinto la Rai a mandare in onda il programma fino a fine giugno ma dando appuntamento a settembre quando Alberto Matano, dopo le vacanze, tornerà a condurre il programma per il settimo anno.

Alberto Matano: nuovo programma nella prossima stagione televisiva

La vita in diretta non sarà l’unico impegno televisivo di Alberto Matano che, come svela la rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 4 giugno 2025, nella prossima stagione televisiva, sarà impegnato anche in un nuovo programma.

“A settembre, Alberto Matano, complici gli ottimi ascolti de La vita in diretta, sarà alla conduzione del contenitore pomeridiano per la settima volta. Ma è anche pronto al raddoppio; sbarcherà in prima serata su Raiuno con un programma di infotainment. Bocche cucite su titolo e periodo di messa in onda”, si legge su Chi. Insomma, Alberto Matano è sempre più uno dei volti sicuri della Rai: amatissimo e apprezzatissimo dal pubblico, il giornalista è pronto a tuffarsi anche nella conduzione di un programma in prima serata.