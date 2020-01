CHI È IL FIDANZATO DI BARBARA D’URSO?/ Da Alberto Mezzetti al gossip su Filippo Nardi

Chi è il fidanzato di Barbara D’Urso? Il gossip sulla conduttrice impazza e lei non fa che alimentarlo. Il video in cui mostra un anello che una persona misteriosa le infila all’anulare è diventato subito virale. E così è partita la caccia all’uomo misterioso. Sui social gli utenti si sono sbizzarriti nella ricerca dell’identità del fidanzato, ma gli elementi a disposizione erano davvero pochi. C’è chi ha pensato a Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello che le è stato accostato più volte prima e dopo le voci su Alberto Mezzetti, altri hanno ipotizzato una trovata pubblicitaria per promuovere un evento televisivo. E invece era una goliardiata con Cristiano Malgioglio. Peraltro dall’analisi del video è emerso che l’anello non era posizionato all’anulare sinistro, ma a quello destro. E quella non sarebbe la posizione giusta per un anello di fidanzamento. Inoltre, il dito in questione aveva già il segno di un anello, quindi la ceretta era già lì. Questi gli indizi sull’ipotesi dello scherzo che ha poi trovato conferma in un successivo post di Barbara D’Urso che si mostrava con Cristiano Malgioglio. Clicca qui per visualizzarlo. (agg. di Silvana Palazzo)

I fidanzati (veri o presunti) di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso torna in tv ospite a Verissimo di Silvia Toffanin per raccontarsi in una lunga intervista tra vita professionale e vita privata. La conduttrice Mediaset si dichiara “single”, anche se tantissimi sono i flirt veri o presunti che le sono stati attribuiti. Tra gli ultimi c’è quello con Alberto Mezzetti, il Tarzan del GF 15 che in questi giorni ha rilasciato alcun dichiarazioni che lasciano intendere che tra lui e la D’Urso ci sia stato qualcosa di più dopo la cena. “Poi le cose belle finiscono purtroppo e dovrebbe rimanere il bene non l’odio: l’amicizia è eterna. Resterà per sempre un bel ricordo” ha detto il Tarzan parlando del “rapporto” con la D’Urso che ha replicato con un post semplice, ma chiarissimo. “Io ballo da sola” ha scritto Barbara sottolineando ancora una volta il suo status di donna forte, libera e indipendente.

Barbara D’Urso flirt: da Alberto Mezzetti a Filippo Nardi

Tra i flirt di Barbara D’Urso c’è anche Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello. A lanciare l’indiscrezione è stata la conduttrice Mediaset che ha rivelato: “un corteggiatore molto bello e famoso, più giovane di lei, con cui però non è mai nata una storia perché lui aspirava alla convivenza”. Poco dopo a tornare sull’argomento è stato proprio Nardi che in merito alla vicenda ha detto: “quell’uomo sono io. Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro: se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla”. Riguardo alla convivenza, Nardi ha detto: “l’ho detto anche a Barbara. E’ sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo”.

Barbara D’Urso fidanzato: da Miguel Bosè a Vasco Rossi

Oltre ai flirt con Alberto Mezzetti e Filippo Nardi, Barbara D’Urso in passato ha avuto una storia anche due artisti molto famosi. Il primo è stato Miguel Bosè e poi Vasco Rossi, il rocker di Zocca che ha avuto una relazione con la conduttrice quando entrambi erano giovanissimi. Un amore che potrebbe aver ispirato anche il Komandante a scrivere il brano del 1981 dal titolo “Brava”. Poi è stata la volta di Mauro Berardi, il compagno con cui ha avuto i due figli Giammauro ed Emanuele. Successivamente la D’Urso si è sposata con il ballerino Michele Carfora: un matrimonio durato solo sei anni e conclusosi nel 2008. Tra i presunti flirt della conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso spuntano anche i nomi di Memo Remigi, Alex Pacifico, mentre è stato smentito quello con Fabio Testi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA