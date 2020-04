Alberto Mezzetti Vs Yari Carrisi/ “Augurare la morte alla D’Urso? Se t’incontrassi..”

Pubblicità

Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 15, difende Barbara D’Urso e si scaglia contro Yari Carrisi, reo di aver condiviso su Instagram un post contro la conduttrice di Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso. Alberto mezzetti che è stato al centro del gossip per la sua amicizia con la D’Urso, ha pubblicato su Instagram una foto in cui è con la conduttrice di canale 5 condannando le parole di Yari Carrisi. “In un momento come questo dove nascono numeri per aiutare le donne che subiscono violenze domestiche ,con 1200 richieste di aiuto in più ai centri ,trovo di una violenza assoluta il post di Yari Carrisi che fa pure percorsi di meditazione“, scrive Mezzetti ponendo l’attenzione sul problema della violenza sulle donne i cui numeri continuano ad essere preoccupanti.

ALBERTO MEZZETTI CONTRO YARI CARRISI: “NON MI PIACE LA RETROMARCIA”

Yari Carrisi, attraverso una storia su Instagram, ha spiegato che il post in cui “augurava la morte a Barbara D’Urso”, in realtà, era riferito al programma della conduttrice. Una spiegazione che, tuttavia, non è piaciuta ad Alberto Mezzetti. “Anche la retromarcia non mi piace, dice parlava del programma, poteva scrivere diversamente. Non si chiedono sospensioni di programmi usando la morte, si discute civilmente sui contenuti semmai”, scrive il Tarzan di Viterbo. Infine, Mezzetti conclude il suo sfogo invitando Carrisi ad incontrarlo, ma sottolineando, di volerlo affrontare senza usare la violenza. “Se ti incontrassi caro Yuri te lo farei capire, sta bono Violenza non la metto“, conclude. Barbara D’Urso, nel frattempo, pur non commentando l’accaduto, sulle sue storie di Instagram, ha pubblicato gli screenshot di tutti gli articoli sulla vicenda.





