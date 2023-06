Alberto Moravia chi è, Analisi del testo Prima Prova Maturità 2023/ Roma, Elsa Morante e la fuga dai nazisti

CHI È ALBERTO MORAVIA, AUTORE DELL’ANALISI DEL TESTO MATURITÀ 2023

Alberto Moravia è uno dei due autori usati dal Ministero dell’Istruzione per l’Analisi del testo nella Prima Prova di Maturità 2023: a sorpresa la scelta visto i toto-temi che puntavano nettamente su altri autori, lo scrittore e giornalista nato a Roma nel 1907 e morto sempre nella sua amata Capitale nel 1990 rappresenta certamente una novità per gli Esami di Maturità.

Collaboratore di diversi periodici, vita segnata dal realismo delle origini e da una fase di crisi e pessimismo dopo la Seconda Guerra Mondiale, Alberto Moravia è considerato non a casa uno dei più importanti romanzieri italiani del XX secolo. Attratto ma non sedotto del tutto dal marxismo, Moravia è un giornalista e autore che nella sua analisi laico-illuminista ha saputo esplorare ami importanti come esistenzialismo, alienazione sociale e anche sessualità. Un autore importante scelto dal MIM nella Prima Prova di Maturità con un brano di prosa tratto da “Gli indifferenti” nel 1929, certamente uno dei suoi romanzi più famosi anche se in una prosa ancora delle origini.

DACIA MARAINI E ELSA MORANTE: GLI AMORI DI ALBERTO MORAVIA

Nel 1941, in piena guerra, Alberto Moravia sposa una delle più importanti narratrici e scrittrici del secondo dopoguerra, ovvero Elsa Morante: conosciuta 5 anni prima durante i lunghi periodi a Capri, il matrimonio religioso viene officiato dal gesuita padre Pietro Tacchi Venturi. Dopo l’8 settembre 1943, quando viene a sapere che il suo nome era sulla lista stilata dai nazisti tra le persone da arrestare, Alberto Moravia fugge da Roma con Elsa Morante: si nascosero a Sant’Agata di Fondi dove vennero poi liberati dagli Alleati nel 1945.

Moravia e Morante stettero insieme ben 20 anni ma si separarono poi nel 1962 dopo una profonda crisi personale: dagli anni Sessanta egli anni Ottanta Moravia ebbe una intensa e travagliata vita amorosa, comparata alla profonda attività di produzione letteraria. Dopo la rottura con Morante, Moravia andò a vivere con Dacia Maraini con la quale fondò la Compagnia del Porcospino nel teatro di via Belsiana a Roma. Dopo le diverse candidature al Premio Nobel, Moravia dedicò la raccolta di racconti dal titolo La cosa alla sua nuova compagna Carmen Llera, che sposerà in Campidoglio nel 1986: la notizia fece scandalo perché la sua ultima compagna aveva ben 45 anni meno dell’anziano scrittore. La mattina del 26 settembre 1990 Moravia venne trovato morto nel bagno del suo appartamento in Lungotevere della Vittoria, sempre a Roma.

LE OPERE DI ALBERTO MORAVIA: DAGLI “INDIFFERENTI” AL PESSIMISMO

Si possono dividere in tre grandi periodi la produzione proficua e variegata di Alberto Moravia, uno dei protagonisti della Maturità 2023 con la Prima Prova: il testo scelto per l’Analisi del testo è proprio il romanzo “Gli indifferenti”, l’esempio forse più fulgido della prima fase di Moravia dedicata al realismo borghese e ai tratti esistenzialistici, quasi surreali. Dal romanzo sugli indifferenti (che narra il grigiore e la corruzione di 4 protagonisti “incapaci” di vivere la complessità del presente) all’altro racconto, “Agostino” dedicato invece al fascino per la sessualità e per la vitalità dei ragazzi proletari e poveri.

La seconda fase di Moravia è invece ascrivibile al “Neorealismo”: personaggi popolari che si pongono come alternative al mondo borghese, con le celeberrime produzioni de “La Romana” e soprattutto “La ciociara” da cui vennero tratti film icone del cinema italiano (con le meravigliose protagoniste Gina Lollobrigida per la romana e Sophia Loren per la ciociara). Nella terza e più cupa fase di Moravia si passa negli anni Sessanta al pessimismo e crisi dell’intero mondo borghese. “La noia” è la produzione più esemplificativa del periodo, un disperato romanzo d’amore che tramite la storia di un pittore incapace di stabilire un rapporto armonico con la realtà che lo circonda, si introduce il tema del “boom economico”; all’apparenza un benessere che però cela un malessere intimo e profondo causando crisi importanti per i valori italiani.











