Alberto Moravia, Lucio Pozzi e Giuseppe Moretti/ I grandi amori di Dacia Maraini

DACIA MARAINI: IL MARITO LUCIO POZZI E ALBERTO MORAVIA

Dacia Maraini ha avuto tre grande storie d’amore nella sua vita con il marito Lucio Pozzi, lo scrittore Alberto Moravia e l’attore Giuseppe Moretti. Nel 1959 la scrittrice sposò il pittore milanese Lucio Pozzi. Il matrimonio durò solo quattro anni, nel 1963 venne annullato. Il breve legame è stato segnato anche da un aborto: “Mi sposai con un pittore, Lucio Pozzi. Un matrimonio durato quattro anni. Ero incinta quando Lucio decise di andarsene. E io persi il figlio. Al settimo mese. Crollò il mondo”, ha raccontato tempo fa la Maraini a Repubblica. Dopo il matrimonio con Pozzi, Dacia Maraini ha iniziato una lunga e intensa relazione con Alberto Moravia, durata più di 15 anni. In una recente intervista al Corriere della Sera, la Maraini ha ricordato il primo incontro con il celebre scrittore: “Avevo scritto il primo romanzo e lo proposi a un piccolo editore, Lerici, che mi disse: “Bimba mia, se vuoi che te lo pubblichi devi procurarti la prefazione di un grande scrittore”. Anche dopo siamo rimasti amici. Il giorno in cui morì avrei dovuto portarlo a Sabaudia. Fu Enzo Siciliano ad avvisarmi”.

Pier Paolo Pasolini, amico Dacia Maraini/ "Ora vive solo dentro i miei occhi"

L’ULTIMO COMPAGNO: GIUSEPPE MORETTI

L’attore Giuseppe Moretti è stato l’ultimo compagno di Dacia Maraini. All’epoca, la loro relazione fece scalpore per la differenza di età: in quanto Moretti aveva 25 anni in meno della scrittrice. Sono stati insieme per 12 anni, fino alla prematura morte dell’attore a soli 47 anni nel gennaio del 2008: “Era un uomo candido, di grande grazia, che sapeva farsi amare subito da tutti per la sua generosità e sensibilità E conquistò cosi anche me, quando venne a leggere testi di partecipanti a un corso di drammaturgia che tenevo io. Da allora siamo stati assieme. È stato anche il mio compagno ideale in tanti viaggi”, ha ricordato la scrittrice su Repubblica. È stato durante uno dei loro viaggi a New York che la malattia si è rivelata: “Da quel momento è cominciato lo strazio della leucemia, che in poco meno di due anni l’ha portato alla morte”, ha raccontato la Maraini a 10 anni dalla morte del compagno. La scrittrice premio Strega ricorda ancora oggi con grande affetto Giuseppe Moretti: “Ascolto le musiche da lui scritte, guardo le fotografie che lo ritraggono ancora vivo e gioioso”.

