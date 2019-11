Alberto Pastorelli è Riccardo Cocciante/ La passione per il Maestro (Tali e Quali)

CHI È ALBERTO PASTORELLI?

L’amore di Alberto Pastorelli per Riccardo Cocciante non è sconosciuto, visto che l’artista ha scelto come nome artistico Tributo al Maestro Riccardo Cocciante. E sarà proprio in queste vesti che lo vedremo oggi, venerdì 22 novembre 2019, in occasione della puntata di Tali e Quali che andrà in onda su Rai 1. Conosciuto anche come Al Storelli, il cantante di Venezia offre già spettacoli di due ore in tutta l’Italia, grazie a uno show che prevede un costo che va dai mille ai 2 mila euro. Come scrive nel suo profilo per MaTv, l’artista è solito proporre il suo tributo live a Cocciante in due modalità: da un lato il One Man Show in cui canta dal vivo con il supporto di basi musicali, dall’altra la possibilità di ascoltare la sua voce grazie al supporto della Exclusive Cocciante Tribute Band.

ALBERTO PASTORELLI E’ RICCARDO COCCIANTE A TALI E QUALI

Dato che si definisce un sosia del grande Maestro, come gli è stato fatto notare fin dai primi anni Novanta, in seguito ha deciso di partecipare a E’ nata una Stella Gemella proprio in questi panni, riuscendo tra l’altro a vincere il programma di Canale 5 grazie alla forte similitudine fra la sua voce e quella dell’originale. Nel suo profilo su Artista Subito, Alberto Pastorelli ha svelato le principali richieste dei suoi clienti: “Nel limite del possibile chi mi conosce sa che può chiedermi qualsiasi cosa, chiaramente le richieste variano in base all’età, dal piano bar soft allo show live toccando 50 anni di musica italiana attraverso molteplici generi, dalla disco music 70/80 ai tormentoni latini di ultima generazione ai più datati, dal ballo moderato al liscio. Naturalmente la mia più grande soddisfazione è basata nel riuscire a soddisfare ogni richiesta”.

