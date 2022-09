Alberto Radius, chi è/ Chitarrista dei Formula 3, amico di Battisti e Battiato

Alberto Radius: la carriera del chitarrista

Alberto Radius è nato a Roma nel 1942 ma è cresciuto a Milano. Ha iniziato la carriera verso la fine degli anni cinquanta con i White Booster, una band con cui si esibiva nelle sale da ballo. Successivamente ha suonato con i fratelli Campanino, che nel 1965 hanno aperto alcune serate dell’Equipe 84, e con Quelli, la band che successivamente diverrà la PFM Premiata Forneria Marconi, dove sostituì Franco Mussida impegnato a svolgere il servizio di leva. Nel 1969 insieme con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi ha fondato la Formula 3, che intreccia la sua carriera a quella di Lucio Battisti: “Con Lucio eravamo amicissimi. Ricordo ancora quando con Mi ritorni in mente dovevamo fare un rallentamento che dava profondità al pezzo e, dopo aver provato con dei fiati italiani, non eravamo soddisfatti. Allora ho chiamato i Chriss & The Stroke, che erano mezzi italiani e mezzi stranieri. Ci abbiamo messo un pomeriggio, ma alla fine è uscito tutto come volevamo”, ha ricordato Radius su Rolling Stone.

Alberto Radius: il rapporto con Franco Battiato

Nel 1974, dopo lo scioglimento dei Formula 3, Alberto Radius è entrato far parte della band Il Volo, che si è sciolto dopo due anni. Successivamente il chitarrista ha iniziato una carriera da solista e da session man. Dopo Lucio Battisti, Radius ha collaborato per molti anni con Franco Battiato: “Battiato è un essere speciale. Per il lavoro su L’era del cinghiale bianco, su Patriots e su La voce del padrone mi ero dedicato totalmente a lui. Anche se mi facevano altre richieste gli davo sempre la priorità. Si sentiva che era qualcosa di importante”, ha detto sulle pagine di Rolling Stone ricordando l’artista siciliano scomparso nel 2021. Lo scorso giugno Radius ha compiuto 80 anni: “Io sono molto attaccato alla vita, la amo profondamente. Voglio ancora divertirmi. Se fai un lavoro che non ti piace è dura andare avanti, basta andare alle Poste per verificarlo”.

