Alberto Radius, polemica con la moglie di Battisti/ “Le canzoni sono un patrimonio”

Alberto Radius: l'amicizia con Lucio Battisti

Alberto Radius, chitarrista e fondatore della Formula 3, è stato per anni legato a Lucio Battisto. La F3, infatti, è l’unica band che ha accompagnato Battisti dal vivo. “Lucio era il personaggio più forte che avessi mai incontrato. Lo conoscevo da quando avevo dodici anni, perché lui veniva a Roma in Piazza Cavour, al Bar dei Professionisti, con un gruppettino di studenti con cui suonava, e io avevo il blockbuster, infatti quando ci siamo reincontrati anni dopo a Milano, quando lui e Mogol stavano mettendo in piedi la Numero Uno, si ricordò di me anche per quello”, ha racconto Radius a ondarock.it. Il chitarrista ha lavorato con Lucio quando era ancora fidanzato con Grazia Letizia Veronese, poi diventata sua moglie. Il cantautore e la compagna sono rimasti un mese a casa di Radius, in Via Novare a Milano, fino alla nascita del figlio.

Alberto Radius, chi è/ Chitarrista dei Formula 3, amico di Battisti e Battiato

Alberto Radius: polemica con la moglie di Battisti

Alberto Radius non ha apprezzato il blocco delle canzoni di Lucio Battisti da parte della moglie, Grazia Letizia Veronese: “Il problema è che tra moglie e marito si formano legami così forti che a volte si diventa gelosi di tutto. La gelosia ti fa bloccare, perché pensi: meglio che tenga io queste cose e non siano a disposizione di altri. Però questo lo trovo sbagliato, le canzoni di Lucio sono patrimonio di tutti”, ha detto il fondatore della Formula 3 a Rolling Stone. Mentre condivideva la chiusura al pubblico durante il periodo di massimo successo di Battisti: “Lucio non era uno adatto ai bagni di folla alla Venditti o alla Baglioni. Lui voleva stare a casa a farsi i ca**i suoi. Un giorno li ho dovuti portare via da casa loro per seminare i paparazzi…”, ha detto sulle pagine di Rolling Stone.

