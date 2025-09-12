Alberto Rossi, da una vita per Un Posto al Sole al toccante racconto della malattia di sua figlia Ada: l’intervista a La Volta Buona.

Da 29 anni nella soap più amata d’Italia, un volto ormai iconico per un ruolo dalle molteplici sfumature e ancora tutte da scoprire; oggi Alberto Rossi – icona di Un Posto al Sole – ha scelto La Volta Buona di Caterina Balivo per raccontare la bellezza della sua carriera ma anche per lasciarsi andare alle lacrime quando incalzato sulle condizioni di sua figlia Ada che, 2 anni fa, ha vissuto momenti particolarmente delicati a causa di una malattia improvvisa.

“Ricordo ancora la prima scena in un cimitero; ci ha portato bene perchè ha dato il via a 30 anni di successi”, inizia così Alberto Rossi, fiero del suo ruolo trentennale in Un Posto al Sole e ancora con tanto da regalare e raccontare agli appassionati. Nello studio di Caterina Balivo introduce un tema quasi spiazzante, ovvero le copiose bocciature a dispetto del talento che ben conosciamo. “Ero raccomandato, ma il primo provino per l’Accademia fu disastroso e mi bocciarono…”. Anche a scuola non andava proprio benissimo: “Venni bocciato anche alle elementari; anzi, mi ritirarono direttamente perchè non facevo nulla”.

Alberto Rossi di Un Posto al Sole, il racconto struggente a La Volta Buona: “Mia figlia Ada 3 mesi in ospedale…”

L’atmosfera diventa oltremodo toccante e commovente quando Alberto Rossi – icona di Un Posto al Sole – racconta della malattia di sua figlia Ada; un calvario vissuto 2 anni fa e che rischiava di mettere a serio rischio la vita della piccola di casa. “Abbiamo rischiato di perderla, per una cosa davvero stupidissima. Dopo il Covid, le sinusiti sono diventate pericolosissime. E’ stata 3 mesi in ospedale, ha avuto una cosa rarissima che dopo la pandemia è diventata più frequente”. L’attore – ospite a La Volta Buona – ha poi aggiunto: “Ci sono questi batteri che sono partiti e andati direttamente al cervello; c’è stata un’operazione di bonifica radicale, le hanno fatto una craniotomia, a 10 anni… Però fortunatamente è andato tutto bene”.

Non riesce a bloccare le lacrime Alberto Rossi, e non potrebbe essere altrimenti visti momenti difficili vissuti da sua figlia Ada alla tenera età di 10 anni. “Io e la mia compagna ci siamo fidati di una prima visita fatta in maniera superficiale. Poi Ada ci ha chiesto di andare in ospedale, non ce la faceva più dal dolore… Non prendevano provvedimenti e stavo per ribaltare la struttura”. L’attore di Un Posto al Sole ha dunque spiegato: “Posso dire che le abbiamo salvato la vita; dico a tutti i genitori di non ignorare anche i piccoli segnali dei propri figli quando stanno male”.