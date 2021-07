Alberto Salerno, Camilla e Giulia, marito e figlie Mara Maionchi/ La musica li unisce

Alberto Salerno, Camilla e Giulia sono marito e figlie di Mara Maionchi, la produttrice discografica e personaggio televisivo che recentemente ha fatto tanto divertire nella prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori”. La giudice di X Factor da tantissimi anni è legata ad Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico italiano che ha scritto “Io vagabondo” per i Nomadi. In occasione di una intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier, la Maionchi si è vista recapitare un video sorpresa da parte del marito. “Questo video è per dimostrarti che ti voglio bene e ti amo” sono state le parole di Alberto Salerno per la moglie che in diretta ha commentato con la sua solita ironia: “45 anni fa, prendevo uno di 10 anni meno… avevo dei dubbi, ma mia madre mi fece togliere ogni dubbio”. Una grande storia d’amore tra i due, anche se la Maionchi ha aggiunto: “adesso siamo vecchietti, lui non tanto, ha 70 anni” rivelando che ci sono stati anche dei momenti di difficoltà ma superati da parte della produttrice discografica. “Lui è birichino ma l’ho perdonato!” – ha detto la Maionchi precisando poi che il marito è molto più geloso di lei.

Mara Maionchi/ “Non mi vedo come una starlette, io rivoluzionaria: mai votato M5s”

Mara Maionchi e i figli: due figlie speciali che l’hanno resa nonna

Non solo, Mara Maionchi ha rivelato: “se io ho fatto la birichina? Anche se lo avessi fatto col cavolo che lo direi!”. Sta di fatto che da 45 anni Mara Maionchi e Alberto Salerno sono una coppia e diverse volte hanno anche collaborato. Dal loro amore sono nate due figlie: Giulia nata nel 1977 e Camilla, nata nel 1981. Entrambe le figlie hanno regalato ad entrambi la grandissima gioia di diventare nonni. La prima è stata Giulia che nel 2011 è diventata mamma di Nicolò, mentre nel 2015 Camilla ha dato alla luce Mirtilla. Alcuni anni dopo, nel 2018, Mara Maionchi è diventata ancora una volta nonna della piccola Margherita, secondogenita della figlia Giulia. Un rapporto speciale quello tra madre e figlie: Camilla dopo una laurea in relazioni pubbliche e pubblicità presso l’Università Iulm di Milano ha deciso di lavorare nel mondo della musica creando una sua etichetta discografica, mentre Giulia collabora con Non ho l’età, l’etichetta discografica fondata dai genitori.

LEGGI ANCHE:

Mara Maionchi/ "Gianna Nannini? Raccomandata. Tiziano Ferro non sapeva scrivere"Alberto Salerno, marito Mara Maionchi/ “Tra noi risse colossali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA